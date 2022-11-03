Brent petrol tavan yaptı MOTORİN, BENZİN VE LPG’YE ZAM! Litresi 22 TL’nin üzerine çıkacak! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet...

Sürücüler dikkat bu gece zam geliyor! Akaryakıt fiyatları 4 Kasım 2022 itibariyle değişecek! İstanbul,Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Bu yıl sıklıkla güncellenen brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatlarını da bir indirip bir yükseltiyor. Son olarak 2 gün önce benzine 71 kuruşluk zam gelmişti. Yeni zamla litresi 22 TL'nin üzerine çıkacak! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet...