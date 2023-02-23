Brent petrol fena düştü MOTORİN, BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 23 Şubat BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

GÜNCEL 23 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI! Haftanın ilk günü 84,30 dolara kadar yükselen Brent petrol varil fiyatı, Pazartesi gününü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Dün ise saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu. Bugün de Brent petrolün 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle doğan indirim beklentileri sonuç verdi. Peki akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyat listesi son dakika gelişmeler...