Brent petrol fena düştü MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 23 Şubat BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
SON DAKİKA AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ! Brent petrolün 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle akaryakıta indirim geldi. Son dakika brent petrol ve güncel 23 Şubat 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları araştırılıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geldi. Motorinde de indirim bekleniyor. Peki ne kadar? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Beklenen duyuru yapıldı. Peki benzin, LPG, motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir.
23.02.2023 09:06 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:06
GÜNCEL 23 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI! Haftanın ilk günü 84,30 dolara kadar yükselen Brent petrol varil fiyatı, Pazartesi gününü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Dün ise saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu. Bugün de Brent petrolün 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle doğan indirim beklentileri sonuç verdi. Peki akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyat listesi son dakika gelişmeler...
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM HABERİ
Gece yarısından itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi yapılırken, değişiklik pompa satış fiyatlarına yansıdı.