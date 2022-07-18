Brent petrol düşüşüyle Shell, BP, Total'de AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS benzin, mazot, LPG fiyatları! 19 Temmuz 2022 İstanbul...
18 Temmuz 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,69 dolardan işlem görüyor. Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son dakika haberine göre benzin fiyatı için bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Peki benzin, mazot, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Total akaryakıta indirim geldi mi? İşte 18-19 Temmuz son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları ve Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? sorusuna yanıt! Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen açıkladı. İşte detaylar...
18.07.2022 23:22 - Son Güncelleme: 18.07.2022 23:22
Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü? şeklindeki soruları milyonlarca sürücü tarafından sıklıkla araştırılmakta. Son haftalarda akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Son olarak da bu geceden itibaren yeni bir indirim bekleniyor. Araç sürücüleri için son dakika benzin, mazot, LPG fiyat listesine haberimizde yer verdik. İşte 19 Temmuz 2022 İstanbul brent petrol düşüşüyle Shell, BP, Total'de güncel fiyatlar...
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,66 TL'den 22,70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23,78 TL'den 22,82 TL'ye düşecek.
Petrol Ofisi resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel benzin fiyatıları;
İSTANBUL BENZİN FİYATI
ANADOLU YAKASI: 23.67 TL
AVRUPA YAKASI: 23.66 TL