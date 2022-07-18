Brent petrol düşüşüyle Shell, BP, Total’de AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS benzin, mazot, LPG fiyatları! 19 Temmuz 2022 İstanbul...

Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü? şeklindeki soruları milyonlarca sürücü tarafından sıklıkla araştırılmakta. Son haftalarda akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Son olarak da bu geceden itibaren yeni bir indirim bekleniyor. Araç sürücüleri için son dakika benzin, mazot, LPG fiyat listesine haberimizde yer verdik. İşte 19 Temmuz 2022 İstanbul brent petrol düşüşüyle Shell, BP, Total'de güncel fiyatlar...