Borcu olanlara büyük müjde! Aylık 300 TL taksitle 30-50 ve 100 bin TL kredi kartı ve kredi borcu kapatma kredisi alma şartları!

Günümüzde değişik bankalara borcu olan şahıslara borç kapatma kredisi verilmektedir. Transfer kredisi olarak da geride bıraktığımız borç kapatma kredisi veren bankalar belli oldu. Borç kapatma kredisi ve borç aktarım kredisi arasındaki fark nedir? Borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor? Vatandaşların birtakım durumlarda aniden çok bankaya borcu olabiliyor. Bu gibi hallerde borçlarını tek bir yerde birleştirmek amacıyla birtakım bankalar doğrultusundan özel krediler veriliyor. Borç aktarım ya da borç birleştirme olarak da tanınan borç kapatma kredisi, yurttaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor.