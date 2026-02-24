PODCAST CANLI YAYIN

Borcu olan üreticiye kredi yolu açıldı: 5 soruda tarıma yönelik yeni Hazine desteği rehberi

15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde şartlar yeniden belirlendi. Krediden yararlanmak isteyenler son 15 gün içinde alınmış belgeyle vergi ve prim borcu olmadığını gösterecek. Borcu bulunanların ise kredi tutarının yüzde 25'ine kadar olan kısmı (yıllık en fazla 300 bin lira) doğrudan borçlarına aktarılabilecek. Borç faizinde Hazine desteği yüzde 25 olacak. İşte düzenlemeye ilişkin merak edilen 5 soru ve yanıtı haberimizde.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar tarımsal üretim yapanlar ile esnaf ve sanatkarlara sağlanan finansman imkanlarının şartlarını yeniden belirledi.

MERAK EDİLEN 5 SORU 5 CEVAP

1- TARIMSAL ÜRETİM İLE ESNAF VE SANATKARLARA YÖNELİK HAZİNE DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİNİN KULLANIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz indirimi uygulanmasına ilişkin düzenleme, 30 Aralık 2023'te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemenin uygulama esasları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te yayımlanan tebliğ ile belirlendi.

Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullandırılacak krediler için geçerli bulunuyor. Bu kapsamda kredi kullandırımları devam ediyor.

2- KREDİDEN YARARLANMAK İSTEYENLER HANGİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMELİ?

Kredilerden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin, krediye ilişkin usul ve esaslara uygun hareket etmesi gerekiyor.

Destek yalnızca Türkiye sınırları içinde yapılan ya da yapılacak tarımsal üretim faaliyetlerini kapsıyor. Başvuru sahiplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kayıt sistemlerinde yer alması ve faaliyetlerini aktif olarak sürdürmesi şartı aranıyor.

Gerçek ve tüzel kişiler düzenleme kapsamında başvuru yapabiliyor.

3- YENİ DÜZENLEME İLE GETİRİLEN TEMEL ŞARTLAR NELER?

15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımına ilişkin şartlar yeniden düzenlendi.

Buna göre kredi başvurusunda bulunacak kişilerin, en fazla 15 gün öncesine ait bir belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını belgelemesi gerekiyor.

Borçların yapılandırılmış olması halinde ise yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranıyor. Bu koşulları yerine getirmeyenler Hazine destekli kredilerden yararlanamayacak.

4- BORCU BULUNAN ÜRETİCİLER İÇİN NASIL BİR UYGULAMA ÖNGÖRÜLÜYOR?

Düzenleme, borcu bulunan üreticiler için sınırlı bir kolaylık da getiriyor.

Bu kapsamda, kullanılacak finansman ve kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, kredi büyüklüğüne bakılmaksızın ilgili vergi daireleri veya sosyal güvenlik kurumlarına aktarılabilecek.

Aktarılacak toplam tutar bir yıl içinde 300 bin lirayı aşamayacak. Ayrıca borcun faizine ilişkin Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Böylece belirli sınırlar içinde borçların Hazine faiz destekli krediyle ödenebilmesine imkan tanınıyor.

5- ÜRETİCİLERE SUNULAN DİĞER AVANTAJLAR NELER, BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Hazine destekli krediler kapsamında üreticilere 28 farklı başlıkta finansman imkanı sunuluyor.

Hayvansal üretimden bitkisel üretime, arıcılıktan su ürünlerine, traktör alımından sulama yatırımlarına kadar geniş bir alanda, konu bazında belirlenen üst limitler dahilinde yüzde 100'e varan faiz indirim oranları uygulanabiliyor.

Krediden yararlanmak isteyen üreticiler ve esnaf, Türkiye genelindeki banka şubelerine başvurarak detaylı bilgi alabiliyor ve gerekli belgelerle süreçlerini başlatabiliyor.

Yeni düzenleme ile hem mali disiplinin korunması hem de üreticinin finansmana erişiminin sürdürülebilir bir çerçevede devam etmesi hedefleniyor.