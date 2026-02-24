Borcu olan üreticiye kredi yolu açıldı: 5 soruda tarıma yönelik yeni Hazine desteği rehberi

4- BORCU BULUNAN ÜRETİCİLER İÇİN NASIL BİR UYGULAMA ÖNGÖRÜLÜYOR?

Düzenleme, borcu bulunan üreticiler için sınırlı bir kolaylık da getiriyor.

Bu kapsamda, kullanılacak finansman ve kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, kredi büyüklüğüne bakılmaksızın ilgili vergi daireleri veya sosyal güvenlik kurumlarına aktarılabilecek.

Aktarılacak toplam tutar bir yıl içinde 300 bin lirayı aşamayacak. Ayrıca borcun faizine ilişkin Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Böylece belirli sınırlar içinde borçların Hazine faiz destekli krediyle ödenebilmesine imkan tanınıyor.