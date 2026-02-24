Borcu olan üreticiye kredi yolu açıldı: 5 soruda tarıma yönelik yeni Hazine desteği rehberi
15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde şartlar yeniden belirlendi. Krediden yararlanmak isteyenler son 15 gün içinde alınmış belgeyle vergi ve prim borcu olmadığını gösterecek. Borcu bulunanların ise kredi tutarının yüzde 25'ine kadar olan kısmı (yıllık en fazla 300 bin lira) doğrudan borçlarına aktarılabilecek. Borç faizinde Hazine desteği yüzde 25 olacak. İşte düzenlemeye ilişkin merak edilen 5 soru ve yanıtı haberimizde.
Giriş Tarihi: