Borç yapılandırması bozulanlara yeni fırsat

Habertürk'ün haberine göre yasa uyarınca, yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için vergi ve prim borcuna ilişkin ilk iki taksit ile peşin ödeneceği belirtilen borçların süresinde ödenmesi, yıl içinde tahakkuk eden vergi ve prim yükümlülüklerinin ise iki aydan fazla aksatılmaması gerekiyor. Yapılandırma yasası çıktıktan hemen sonra kurlarda yaşanan hızlı yükselme, birçok mükellefi zor durumda bırakınca hem cari, hem de yapılandırma taksiti ödemeleri aksadı.