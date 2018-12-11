Borç yapılandırması bozulanlara yeni fırsat
Yapılandırılan vergi ve prim borçlarının yapılandırması bozulan milyonlarca kişi için yeni bir hak tanınıyor. TBMM'nin gündeminde bulunan yasa teklifine eklenen madde ile birlikte, süresinde borcunu ödeyemeyenlere 2019 Ocak ayı sonuna kadar fırsat verilecek. Bu şekilde yapılandırma hakkını kaybetmemiş olacak olan vatandaşlar kalan borçlarını taksitler halinde ödeyebilecek. İşte yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları...
Mayıs ayında çıkan 7143 sayılı borçların yapılandırılmasına ilişkin yasadan yararlanmak için aralarında trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi borcu olanlar da dahil, vergi ve prim borcu bulunan toplam 7.3 milyon mükellef başvurdu. Bunlardan 4 milyonu aşkın kısmı yapılandırılan borçlarını ödemeye devam ederken, 3 milyon kişinin yapılandırması, taksitlerini ödeyemedikleri veya cari dönem yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için bozuldu.
Habertürk'ün haberine göre yasa uyarınca, yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için vergi ve prim borcuna ilişkin ilk iki taksit ile peşin ödeneceği belirtilen borçların süresinde ödenmesi, yıl içinde tahakkuk eden vergi ve prim yükümlülüklerinin ise iki aydan fazla aksatılmaması gerekiyor. Yapılandırma yasası çıktıktan hemen sonra kurlarda yaşanan hızlı yükselme, birçok mükellefi zor durumda bırakınca hem cari, hem de yapılandırma taksiti ödemeleri aksadı.
OCAK AYINA KADAR SÜRE
Komisyonda kabul edilen düzenlemeden, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler başvuracaklar. Bu kişiler, söz konusu tutarları, yeni yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen süre için aylık yüzde 2 oranındaki geç ödeme zammıyla birlikte ocak ayının sonuna kadar ödeyebilecek.
ARALIK TAKSİTLERİ BİR AY GEÇ ÖDENEBİLECEK
Yapılandırılan prim borçlarının ikinci taksiti ekimde, vergi borçlarının ikinci taksiti kasım ayında sona erdi. Prim borçlarının üçüncü taksitinin aralık ayında ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de ocak ayı sonuna kadar uzatılacak.