Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak! Temelini Başkan Erdoğan atmıştı... İşte Yusufeli Barajı'nda son durum

Artvin'de bulunan Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığı zaman 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 154 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Başkan Erdoğan tarafından temeli atılan ve Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı ile yaklaşık 750 bin nüfuslu bir kentin yıllık enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

24.11.2019 12:52 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





