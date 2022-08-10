Biraz evvel belli oldu! 5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

SGK, çalışma vakitleri kapsamında sigorta prim ödemelerini gerçekleştirmiş, yaşını doldurmuş ve sigortalı olma vaktini tamamlamış olan bütün ülke vatandaşlarına, emekli olma ve dolayısı ile de emeklilik maaşı alma hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda her vatandaş, mensup bulunduğu meslek koluna, ödenen sigorta primi tutarına ve başka faktörlere bağlı olarak değişik vakit Aralıklarına, değişik tutarlar karşılığında emekli olabilmektedir.