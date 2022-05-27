Bir yastıkta kocayan telli duvaklı gelin olan ev hanımlarına emeklilik! Hiç sigortası olmayana da müjde geldi! 1.601 TL ödeme...

Ev hanımlarına müjde derhal emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları maksimum merak edilen detaylar arasındaki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak etmiş olduğu konulardan birisi de emeklilik şartları oluyor. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş evveliyatına gore belirleniyor. Primin gene aynı şekilde işe giriş geçmişine gore gmeşhurk olarak ödenmesi gerekiyor. İşte ev kadınlarına emeklilik hakkında merak edilenler!