Bir yastıkta kocayan telli duvaklı gelin olan ev hanımlarına emeklilik! Hiç sigortası olmayana da müjde geldi! 1.601 TL ödeme...
Herkesin hayali bir gün emekli olup maaşa kavuşmaktır. Ülkemizde ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. Emekli olmak isteyen ev hanımlarına müjdeli haber verildi. Günlük hayatta ev hanımlarının en büyük hayalleri de emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 601 lira. İşte ev hanımlarına emeklilik yolu!
Ev hanımlarına müjde derhal emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları maksimum merak edilen detaylar arasındaki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak etmiş olduğu konulardan birisi de emeklilik şartları oluyor. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş evveliyatına gore belirleniyor. Primin gene aynı şekilde işe giriş geçmişine gore gmeşhurk olarak ödenmesi gerekiyor. İşte ev kadınlarına emeklilik hakkında merak edilenler!
Ülkemizde ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. Ev kadınları ayda en az bin 601 lira ödeme yaparak emekli maaşına kavuşuyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor.
Türkiye'de emeklilik imkanına sadece bir işyerinde ya da kendi açtığı işyerinde çalışanlar değil, ev kadınları da kavuşabiliyor. Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları:
BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 18 yaşını doldurmak.
NEREYE VE NASIL BAŞVURULUYOR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekiyor.