Bir taşla iki fırsatı birden vurun! Bankalardan etekleri ıslık çaldıracak indirim! 6 Kasım QNB, Ziraat, ING, Vakıf, Yapı Kredi faiz oranları
Kamu bankalarının müjdesini verdiği kredi faiz indirim fırsatları geçen haftadan itibaren uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda da konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı banka müşterilerine sağlanıyor. Yapılan bu indirimin ardından derhal ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişim yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde bellli olacaktır.
06.11.2021 14:02
- Son Güncelleme: 06.11.2021 14:02
Bir taşla iki fırsatı birden vurun! Bankalardan etekleri ıslık çaldıracak kredi indirimi! Kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 müjdesi geldi. Geçen haftayla birlikte kredi faiz oranları en çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtildi. On binlerce kişi ise ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket etmek isteyecek.