Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor
Türkiye'de büyük bir kısmı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "safran" çiçek açtı. Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.
03.10.2021 10:34
- Son Güncelleme: 03.10.2021 10:34
Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.