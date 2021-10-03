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Haberler Ekonomi Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

Türkiye'de büyük bir kısmı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "safran" çiçek açtı. Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

AA
03.10.2021 10:34 - Son Güncelleme: 03.10.2021 10:34
Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

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Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor.

Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 25 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

Bir kilosu 60 bin lira! 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor

"HASAT 40 GÜN DEVAM EDECEK"
Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, havaların erken soğuması nedeniyle bu yıl hasadın 15 gün önce başladığını söyledi.

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