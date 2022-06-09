Binlerce kişi işe alınacak! 10 bin lira maaş veren de var! Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak! İŞKUR, TCDD, ASELSAN, AFAD, Kızılay, OGM...
İş arayanlar için kamu ve özel sektördeki tüm ilanlar haberimizde! Haziran ayıyla birlikte başta İŞKUR olmak üzere TCDD, Diyanet İşleri Başkanlığı, ASELSAN, AFAD, Kızılay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversite ve hastanelere binlerce personel alımı için ilan yayımlandı. KPSS ile alım yapan yerler de var, KPSS şartı aramayan yerlerde. İlkokul mezunu da başvuru yapabilecek üniversite mezunu da! İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış herkese göre iş var! Türkiye'nin 81 ilinde ilanlar açıldı. İşte meslek meslek iş ilanları...
Binlerce kişi işe alınacak! 10 bin lira maaş veren de var! Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak! İŞKUR, TCDD, ASELSAN, AFAD, Kızılay, OGM ve daha bir çok resmi ve özel kurumlarda personel eksikliği dolayısıyla kadrolar açıldı ve alım yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak ise çok kolay! Online tek tıkla istediğiniz meslekte iş bulabilirsiniz. Peki hangi kurum, hangi meslekte kaç kişi alıyor? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizde yer verdik.
TCDD LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde yer alan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.
İlana başvuracak adayların Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmaları ve Endüstri Meslek Liselerinin Makine Bakım Onarım, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Makine Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı , Endüstriyel Kalıp ve Makine Model/ Makine Ressamlığı bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Yerleştirme sonucu atama ile öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirdiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
Sakarya İlinde ikamet ediyor olmak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup kura işlemiyle atamalar yapılacaktır.