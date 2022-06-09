Binlerce kişi işe alınacak! 10 bin lira maaş veren de var! Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak! İŞKUR, TCDD, ASELSAN, AFAD, Kızılay, OGM ve daha bir çok resmi ve özel kurumlarda personel eksikliği dolayısıyla kadrolar açıldı ve alım yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak ise çok kolay! Online tek tıkla istediğiniz meslekte iş bulabilirsiniz. Peki hangi kurum, hangi meslekte kaç kişi alıyor? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizde yer verdik.