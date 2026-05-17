Binalarda yeni dönem: 10 bin metrekare üzeri konutlara karbon şartı geliyor

BAKAN KURUM: ÇEVRE DOSTU YAPILAŞMAYI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, çevre dostu yapılaşmayı güçlendirecek yeni adımların devreye alındığını belirtti.

Kurum, 1 Ocak 2027 itibarıyla 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi uygulamasının başlayacağını ifade etti. Ayrıca sera gazı emisyonu düşük binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.