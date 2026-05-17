Binalarda yeni dönem: 10 bin metrekare üzeri konutlara karbon şartı geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi için tarihi adımı attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare üzerindeki projelere yeni zorunluluklar geliyor. Peki Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi nedir? Düşük Karbonlu Bina Belgesi nasıl alınır? İşte inşaat sektörünü değiştirecek o düzenlemenin tüm detayları.

Büyük binalara karbon takibi zorunluluğu geliyor

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çevre dostu yapılaşmaya yönelik yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemelerle birlikte büyük ölçekli yeni binalarda karbon salımını takip edecek yeni belgeler zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle hem enerji performansı kriterleri güncellendi hem de uzmanlara yönelik eğitim ve yetki sistemi yeniden düzenlendi.

10 bin metrekare üzeri binalara Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi şartı

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, 1 Ocak 2027'den itibaren yapı ruhsatı alacak ve inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan yeni binalarda "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" zorunlu olacak. Bu belge, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte ilgili idareye sunulacak.

Binalar yapımdan yıkıma kadar karbon ayak izi ile takip edilecek

Yeni sistemle birlikte yalnızca binanın kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, yapım sürecinden kullanım ömrünün sonuna kadar ortaya çıkan toplam sera gazı emisyonu da hesaplanacak.

Analizler, Bakanlığın kullandığı BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yapıların çevresel etkisi tüm süreçleriyle ölçülecek

Bina Yaşam Döngüsü Analizi kapsamında yapıların neden olduğu çevresel etki detaylı şekilde incelenecek. Böylece enerji tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının yanı sıra üretim, inşaat ve kullanım süreçlerinin tamamındaki sera gazı etkisi de ölçülebilecek.

Hazırlanacak belgeler, yetkilendirilmiş Enerji Kimlik Belgesi uzmanları tarafından düzenlenecek.

Enerji Kimlik Belgesi uzmanlarına yeni eğitim ve sınav zorunluluğu

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ'de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı genişletildi. Yeni düzenlemeyle uzmanlar artık Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi ve Düşük Karbonlu Bina Belgesi süreçlerinde de görev alabilecek.

Bununla birlikte eğitim süreleri artırıldı. Mevcut yetkili uzmanların hakları mevcut süreleri boyunca korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak yeniden sınava girecek.

Düşük karbonlu binalara özel belge sistemi başlıyor

Yönetmelikle birlikte düşük sera gazı emisyonuna sahip yapılar için yeni bir belge sistemi de devreye alındı.

"Düşük Karbonlu Bina Belgesi" alabilmek için binaların Enerji Kimlik Belgesi'nde:

  • Sera gazı emisyon sınıfının en az "B"
  • Enerji performans sınıfının ise en az "C"

seviyesinde olması gerekecek.

Yeni uygulamayla birlikte çevreye duyarlı yapılaşmanın artırılması ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakan Kurum: Çevre dostu yapılaşmada yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, çevre dostu yapılaşmayı güçlendirecek yeni adımların devreye alındığını belirtti.

Kurum, 1 Ocak 2027 itibarıyla 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi uygulamasının başlayacağını ifade etti. Ayrıca sera gazı emisyonu düşük binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.

Ezgi Polat
Ezgi Polat