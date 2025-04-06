BİM’e termoslu piknik çantası geliyor! 8-11 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM, 8-11 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Gıda ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, mutfak gereçlerinden oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan indirimler tüketicilere sunulacak.