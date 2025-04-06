BİM’e termoslu piknik çantası geliyor! 8-11 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM, 8-11 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Gıda ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, mutfak gereçlerinden oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan indirimler tüketicilere sunulacak.
🍕 Superfresh Margarita Pizza 110 TL
🍬 Artmac Makaron 45 g 33 TL
🥟 Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL
🥩 Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL
🥙 Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL
🧈 Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL
🍗 Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL
🍖 Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL
🐔 As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL
🍗 Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL
🧀 Aknaz Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL
🧀 Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
🧀 Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 269 TL
🧹 Esnek Saplı Mop 249 TL
🧹 Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL
🧽 Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
🧽 Toz Alma Aparatı 69 TL
🧹 Yedek Mop Çeşitleri 35 TL
🧺 Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
🪑 Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL
🧽 Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
🧽 Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL
🚽 Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL
🧻 Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL
🗑️ Pedallı Çöp Kovası 5L 209 TL
🚽 Paslanmaz Tuvalet Fırçası 99 TL
🍶 Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL
🥤 Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL
🥣 3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL
🥤 6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL
🥤 Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL
🍽️ 2'li Invitation Oval Tabak 85 TL
🐟 Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL
⭐ Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL
🥤 Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL
🍳 Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL
🫙 3'lü Emaye Baharatlık 599 TL
🍽️ Emaye Sunum Tepsisi 25cm 159 TL
🍴 Kaşık Çatal Seti 18/10 Kalite 18 Parça 499 TL
🍪 Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL
🍫 Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL
🍪 Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL
🌰 Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL
🍫 Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL
🌰 Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL
🥜 Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL
🥜 Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL
🌾 Potamya Baklagil Cipsi 25 TL
🍪 Onefis Kurabiye Çeşitleri 65 TL
🍳 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
🔌 Blender Set 1.290 TL
🔥 Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
🧹 Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
💨 Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
🧹 Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
🪥 Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
🧺 Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
🤖 Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL
🔋 Powerbank 10.000mAh 349 TL
💆♀️ 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
📺 Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL
🔊 Kablosuz Speaker 299 TL
🚗 Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL
📸 Işıklı Tripot 249 TL
🎧 Kablosuz Kulaklık 299 TL
🧳 PP Valiz Büyük Boy 879 TL
🧳 PP Valiz Orta Boy 759 TL
🧳 PP Valiz Küçük Boy 689 TL
🧕 Namaz Elbisesi 229 TL
🧊 Termo Piknik Çantası 159 TL
🧊 Termo Piknik Çantası 139 TL
👖 Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL
👖 Jogger Pantolon Erkek 299 TL
🧊 Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL
🛏️ Penye Yastık Kılıfı 74 TL
🧩 Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
🚿 Banyo Paspası 89,50 TL
🪟 Tül Perde 139 TL
🧺 PVC Masa Örtüsü 99 TL
🧢 Saç Bonesi 49,50 TL
🧸 Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
🧸 Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL
🐰 Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL
🏕️ Oyun Çadırı 329 TL
🧹 Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL
🧹 Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL
🎨 Manyetik Renkler Oyunu 229 TL
🚗 Metal Çek Bırak Arazi Aracı 149 TL
🏀 Ayaklı Basket Potası 499 TL
📝 Yazı Tahtası 129 TL
🛞 Müzikli Sesli Direksiyon 119 TL