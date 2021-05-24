BİM'de yeni kampanyalar start aldı! BİM 24 Mayıs aktüel kataloğunda yok artık denilecek indirim!
BİM 24 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün raflarda yerini aldı ve mevcut indirimler merak konusu olmaya devam ediyor. BİM'de bu hafta Woger Elektrikli Scooter, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 2'li Pamuklu Banyo Paspası, Arnica Blender Seti, Rakle Meşrubat Bardağı, Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi, Starcom 3 in1 Sarmalı Şarj Kablosu, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon, Fakir Erkek Bakım Seti, Dijitsu 40 İnç Full HD Smart TV, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet, Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet ve Çantalı Masa Sandalye Seti ürünleri ön planda yer aldı.
BİM 24 Mayıs aktüel kataloğundaki ürünler satışa sunuldu. Uygun fiyatlı elektrikli scooter sürprizi dikkat çekmeyi başardı. Kataloğdaki ürünler gelecek hafta pazartesi günü raflarda yerini aldı. Pek çok ürünün dikkat çektiği BİM'de gelecek hafta Fakir Erkek Bakım Seti, Dijitsu 40 İnç Full HD Smart TV, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet, Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet ve Çantalı Masa Sandalye Seti, Woger Elektrikli Scooter, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 2'li Pamuklu Banyo Paspası, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon ürünleri var.
Woger Elektrikli Scooter
• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf