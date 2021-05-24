BİM'de yeni kampanyalar start aldı! BİM 24 Mayıs aktüel kataloğunda yok artık denilecek indirim!

Woger Elektrikli Scooter

• Motor gücü: 500 W

• Menzil: 65 km'ye kadar

• Dijital gösterge

• Net ağırlık: 45 kg

• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper

• Maksimum hız: 40 km

• Model yılı 2020

• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur

• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir

• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf