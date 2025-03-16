BİM’de mikrodalga fırın, çay makinesi ve çeyiz fırsatı! BİM 18-21 Mart aktüel kataloğu geldi

BİM marketleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloglar yayımlandı. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, giyimden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip katalog, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte BİM 18-21 Mart aktüel kataloğundaki dikkat çeken ürünler ve fiyat listesi...