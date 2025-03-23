BİM’de BÜYÜK BAHAR İNDİRİMİ başladı! 26-28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'in 28 Mart Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler listesi yayınlandı. Ev tipi elektrikli ürünlerden bahçe ekipmanlarına kadar birçok ürünün yer aldığı katalogda; Air Fryer, Cam Doğrayıcı, Philips Süpürge, SGS Basınçlı Yıkama Makinesi ve Benzinli Ağaç Kesme Motoru gibi dikkat çekici ürünler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.
🛒 BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
☕ İçecek ve Atıştırmalıklar
🍵 Berk Filiz Siyah Çay 100 g – 13,50 TL
☕ Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 g – 109,50 TL
🕌 Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g – 45 TL
🥤 Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu – 49,50 TL
🥤 Pepsi / Lipton İçecek Çeşitleri – 29,50 TL
🥜 Kuru Yemiş ve Sağlıklı Atıştırmalıklar
🌰 Simbat Siirt Fıstığı 300 g – 199 TL
🌰 Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g – 199 TL
🍯 Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g – 109 TL
🥜 Meray Ceviz İçi 400 g – 190 TL
🍫 Züber Granola Bar – 49,50 TL
🧆 Züber Nohut Cipsi – 34,50 TL
🧀 Süt Ürünleri ve Kahvaltılık
🧀 Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g – 299 TL
🧀 Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g – 199 TL
🧀 Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g – 149 TL
🧀 Peysan Klasik Peynir 500 g – 139,50 TL
🥣 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL
🥣 İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg – 119 TL
🧁 İçim Labne 3x180 g – 99,50 TL
🥩 Et Ürünleri
🌭 Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 g – 189 TL
🥙 Ettat Pişmiş Dana Döner 250 g – 99 TL
🍇 Donuk Ürün
🍇 Iff's Böğürtlen 350 g – 89 TL
🧼 Temizlik ve Kişisel Bakım
🍽️ Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg – 119 TL
👕 Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı – 179,90 TL
🍽️ Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı – 29,50 TL
🧺 Persil Toz Deterjan 9 kg – 329 TL
🧴 Clear Şampuan 600 ml – 139 TL
🪥 Close Up Diş Macunu – 49,50 TL
👗 Giyim & Aksesuar
👚 Elestan Kadın İp Askılı Ayarlı Atlet – 135 TL
💡 Yazılı Neon Led – 399 TL
🛍️ BİM 28 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
📺 Elektronik Ürünler
📺 Dijitsu 50" ULTRA HD Google TV – 11.490 TL
📺 Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı TV – 4.390 TL
📱 Casper VIA X30 256 GB Telefon – 6.990 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör – 399 TL
🎧 Transformers Bluetooth Kulaklık – 899 TL
📱 Transformers Telefon Tutucu – 149 TL
🔌 Transformers Type-C Şarj Kablosu – 175 TL
🍽️ Ev Aletleri
❄️ Mini Buzdolabı – 4.975 TL
🌀 Philips Süpürge – 5.975 TL
🧼 Buharlı Temizleme Cihazı – 4.290 TL
🧹 Fakir Dik Durabilen Süpürge – 1.750 TL
☕ Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi – 4.490 TL
🥪 Kumtel Inox Tost Makinesi – 1.750 TL
🔪 Cam Doğrayıcı – 999 TL
🍟 Philips Air Fryer – 4.290 TL
👕 Mini Ütü – 990 TL
💇♀️ Düzleştirici – 329 TL
💨 Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – 1.190 TL
🌞 Solar Aydınlatma & Dekorasyon
🌞 Solar Dekoratif Aydınlatma – 399 TL
🌞 Solar Duvar Aydınlatma – 279 TL
🌞 Solar Şık Duvar Aydınlatma – 299 TL
🌞 Solar Sensörlü Duvar Lambası – 259 TL
🔋 Solar Aydınlatma Sistemi – 1.290 TL
🐞 Dekoratif Yusufçuk – 85 TL
🐦 Dekoratif Kuş – 59 TL
🎐 Bambu Rüzgar Zili – 229 TL
🐿️ Dekoratif Saksı Kenarı Sincap – 129 TL
🧺 Örme Dekoratif Sepet – 149 TL
⛲ Dekoratif Işıklı Şelale – 979 TL
🌿 Bahçe & Hırdavat
🔨 Ahşap Saplı Çelik Keser – 149 TL
🌱 Ahşap Saplı Çapa – 99 TL
🕶️ UV Filtreli Gözlük – 39 TL
🔥 Pürmüz Seti – 319 TL
🧹 Çalı Fırçası – 99 TL
🌳 Budama Testeresi – 159 TL
✂️ Budama Makası – 199 TL
✂️ Dal Budama Makası – 279 TL
⛓️ Benzinli Ağaç Kesme Motoru – 3.250 TL
💦 Basınçlı Yıkama Makinesi – 3.950 TL
🌀 Spiral Hortum Seti – 359 TL
🧵 Esnek Hortum Seti – 399 TL
🔄 Makaralı Hortum Seti – 459 TL
🧸 Oyuncak & Tekstil
🚗 Özel Arabalar Serisi – 149 TL
📘 Beyin Geliştirme Yaz-Sil Serisi – 189 TL
🦖 Dinozora Dönüşen Robot – 219 TL
🧱 Blok Oyuncak – 399 TL
🐱 Oyuncak Kediler – 229 TL
🐾 Oyuncak Pet ve Aksesuarları – 239 TL
🥿 Erkek Terlik – 119 TL
👕 Erkek Pijama Takımı – 359 TL
🧳 ABS Valiz – 639 TL
🛋️ 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak – 7.500 TL
🧵 Dikiş & Hobi Ürünleri
🪡 Dikiş İğnesi Çeşitleri – 9,50 TL
✂️ Terzi Makası – 29,50 TL
📏 Mezura ~1,5 m – 15 TL
🧷 Perde Düğmesi – 15 TL
📦 Toplu İğne Kutusu – 29,50 TL
🧶 Angora Yumak – 109 TL
🍽️ Cam & Porselen Ürünler
🍵 Pastel Renkli Çay Seti – 339 TL
☕ Elegan Kupa ~225 cc – 99 TL
🥤 Terra Meşrubat Bardağı ~475 cc – 109 TL
💧 Terra Su Bardağı ~360 cc – 99 TL
🍹 Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc – 49 TL
🍵 Mottolu Cam Kupa ~250 cc – 55 TL
🥂 Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc – 239 TL
🍶 Keramika Seramik Kahve Fincan Seti – 349 TL