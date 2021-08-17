BİM’de 26’lı yeni ürün skalası görücüye çıktı! BİM 17 Ağustos aktüel kataloğuyla kesin kaçmaz denilen fırsatlar!

BİM'de 26'lı yeni ürün skalası görücüye çıktı! BİM 17 Ağustos Salı aktüel kataloğuyla yeni ürünler görücüye çıktı. Temizlik ve bakım ürünlerinin revaçta olduğu kataloğda Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili, Parex 4'lü Magic Temizlik Bezi, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri, Solo Islak Mendil, Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti ve Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped salı günü raflarda satışa sunuldu.