BİM'de 26'lı yeni ürün skalası görücüye çıktı! BİM 17 Ağustos aktüel kataloğuyla kesin kaçmaz denilen fırsatlar!
BİM'de yeni indirimler bugün raflarda yerini alırken fiyatlar sorgulanıyor. BİM 17 Ağustos aktüel kataloğuyla envai çeşit kampanyalar dikkatleri üzerine çekti. BİM'de bu hafta Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti, Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü, Kotex 20'li Gece Hijyenik Ped, Savon De Royal Kokulu Katı Sabun, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Mr. Green 10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi ürünleri satışa çıktı.
17.08.2021 09:57
- Son Güncelleme: 17.08.2021 09:57
BİM'de 26'lı yeni ürün skalası görücüye çıktı! BİM 17 Ağustos Salı aktüel kataloğuyla yeni ürünler görücüye çıktı. Temizlik ve bakım ürünlerinin revaçta olduğu kataloğda Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili, Parex 4'lü Magic Temizlik Bezi, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri, Solo Islak Mendil, Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti ve Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped salı günü raflarda satışa sunuldu.