BİM, ŞOK, A101, Migros! Büyük marketlerde yeni dönem ambalajı getir parayı al! Duyan elindekilerle kasaya koşuyor! Bundan sonra...

Litvanya bu konuda müthiş bir örnek. 2 yıldan az süredir uygulanan bu sistem ile tüm içecek kutularının %91,9'u geri dönüşüme kazandırıldı. Norveç'teki depozito sistemi de 2016'da % 91,7'lik bir dönüşüm oranıyla benzer bir performans elde etti. Bu sonuçlar kentsel atık toplama ve geri dönüşüm kutularına dayanan geleneksel yeşil nokta geri dönüşüm sistemlerinin oranlarıyla çarpıcı bir zıtlıkta.