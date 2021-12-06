BİM aktüel ürünler kataloğunda pijama takımlarında uygun fiyat! BİM indirimlerinde 4 farklı kategoride fırsatlar var...
BİM gelecek indirimleri incelemek isteyenler için haberimizin içeriğinde bu Salı satışa çıkacak ürünlerin neler olduğunu derledik. BİM aktüel ürünler kataloğunda pijama takımlarında taç tokalara, kahveden dut kurusuna, cilt bakım ürünlerinden sıvı sabuna, parfümden küpeye daha pek çok kategoriden ürünler sizleri bekliyor. BİM şubelerine gitmeden önce alacaklarınızı güncel kataloğu inceleyerek belirleyebilirsiniz.
06.12.2021 09:09
- Son Güncelleme: 06.12.2021 09:09
Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla sunan BİM indirimlerinde 4 farklı kategoride fırsatlar yer alıyor. En yakın şubeye sabah erken saatlerde giderek ihtiyaçlarınızı stoklar erimeden satın alabilirsiniz. BİM aktüel ürünler kataloğunda pijama takımlarında uygun fiyat dikkat çekiyor, ayrıca güzellik, gıda, aksesuarlarda da seçenekler mevcut. Haberimizden güncel kataloğu inceleyerek şimdiden alacaklarınızın listesinizi yapabilirsiniz. İşte BİM'de bu Salı satışa çıkacak ürünler!