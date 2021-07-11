BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Temmuz Salı indirimleri göz dolduruyor! BİM’de her eve lazım ürünlerde fırsatlar var!

Yayınlanması heyecanla beklenen ve hemen incelenmeye başlanan BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Temmuz Salı indirimleri göz dolduruyor. Her hafta Salı ve Cuma günü stoklarla sınırlı olarak satışa sunulan birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatlarla vatandaşları bekliyor. Önceden inceleyerek alacaklarını belirleyen ve tükenmeden almak isteyenler yeni haftanın kataloğunda hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. BİM'de her eve lazım ürünlerde fırsatlar var, özellikle kadın iç giyim ve temizlik ürünlerindeki kampanyalar dikkat çekiyor. BİM kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.