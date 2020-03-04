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BİM aktüel 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta çok hesaplı!

6 Mart Cuma BİM aktüel kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da sürprizlerle dolu. 6 Mart BİM aktüel katalogda bu hafta; Huawei Y5, LG K11 cep telefonu, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu gibi ürünler satışa çıkacak. Sizler için derlediğimiz BİM aktüel kataloğundan ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde yer alan BİM marketleri aktüel ürünlerle hesaplı alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

04.03.2020 15:40 - Son Güncelleme: 04.03.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





