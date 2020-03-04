BİM aktüel 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta çok hesaplı!
6 Mart Cuma BİM aktüel kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da sürprizlerle dolu. 6 Mart BİM aktüel katalogda bu hafta; Huawei Y5, LG K11 cep telefonu, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu gibi ürünler satışa çıkacak. Sizler için derlediğimiz BİM aktüel kataloğundan ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde yer alan BİM marketleri aktüel ürünlerle hesaplı alışverişin adresi olmaya devam ediyor.
BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler sunmaya devam ediyor. 6 Mart BİM aktüel katalog hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. Katalogda bu hafta; Huawei Y5, LG K11 cep telefonu, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, mutfak ürünleri ve banyo malzemeleri yer alıyor. Haberimizden BİM aktüel katalog 6 Mart indirimli ürünler listesine ulaşabilir ve ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM aktüel 6 Mart kataloğu…
LG K11 Cep Telefonu
• 5.3" ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü
• Arttırılabilir Hafıza 256 gb'a kadar
• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core
• Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)
• 2 yıl LG Türkiye Garantilidir
2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu
• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş
• Apple Türkiye Garantilidir