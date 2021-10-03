BİM 5 ve 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Fiyatı 23 TL’ye kadar düştü! Çaydanlık, yemek takımı, tencere...

BİM 5 ve 8 Ekim aktüel ürünler kataloğunda çaydanlık, yemek takımı, tencere gibi mutfak ihtiyaçları yarı fiyatına satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğu milyonlarca vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Hem 5 Ekim hem de 8 Ekim tarihleri için ayrı ayrı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her 2 kataloğun tam listesi haberimizde! Bu hafta BİM mağazalarında stoklarla sınırlı ürünler kapış kapış gidecek. İşte kataloğun tamamı...