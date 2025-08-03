BİM 5-8 Ağustos 2025 aktüel kataloğu! Çok uyguna çamaşır kurutma makinesi, buz makinesi ve gıda indirimi duyuruldu

🥫 GIDA ÜRÜNLERİ
|Ürün Adı
|Fiyat
|Baldo Pirinç 5 kg
|350 TL
|Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 g
|99 TL
|Tamek Domates Salçası 1500 g
|95 TL
|Söke Lavaş Tortilla 648 g
|45 TL
|Luna Margarin Klasik Kase 500 g
|55 TL
|Pastavilla Lazanya 500 g
|95 TL
|Barilla Makarna Çeşitleri
|35 TL
|Tukaş Frenk Biber Turşu 335 g
|29,50 TL
|Dimes Buzz Meyve İçeceği 1L
|32,50 TL
|Cafe Crown Ice Kahve 16'lı
|79,50 TL
|Limy Aromalı İçecek 3L
|39,50 TL
|Avoya Mineralli Gazlı İçecek 750ml
|39,50 TL
|Züber Yer Fıstığı Ezmesi 315 g
|175 TL
|Çotonak Fındık Ezmesi 300 g
|165 TL
|Eti Burçak Bisküvi 50 g
|14,50 TL
|Kristal Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 L
|42,50 TL
|Ülker Probis Bisküvi 101 g
|25 TL
|Torku Çilekli Bisküvi 3x83 g
|59 TL
🧼 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
|Ürün Adı
|Fiyat
|Bingo Toz Deterjan 10 Kg
|355 TL
|Bebek Bezi Ultra Paket
|399 TL
|Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L
|139 TL
|Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L
|79 TL
|Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 L
|99 TL
|Peros Sıvı Deterjan 3 L
|149 TL
🍽️ MUTFAK & EV GEREÇLERİ
|Ürün Adı
|Fiyat
|Paşabahçe Servis Tabağı
|299 TL
|Leafy Kavanoz 1080 cc
|229 TL
|Leafy Kavanoz 380 cc
|159 TL
|Villa Saklama Kabı
|239 TL
|Borcam Kek Kalıbı
|159 TL
|Leafy Su Şişesi
|159 TL
|Borcam Kapaklı Tencere
|219 TL
|Leafy Fırın Tepsi
|259 TL
|Ütü Masası
|799 TL
|Kelebek Kurutmalık
|649 TL
|Tefal Düdüklü Tencere
|4.999 TL
|Simplicty Krep Tava
|649 TL
|Simplicty Wok Tava
|799 TL
|Simplicty Tava
|699 TL
|Santoku Bıçağı
|329 TL
|Manuel Rondo
|649 TL
|Wok Tava
|299 TL
|Su Bardağı (Ayaklı)
|169 TL
|Cam Kupa 6'lı
|149 TL
|Yapışkanlı Duvar Baharatlığı
|399 TL