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BİM 5-8 Ağustos 2025 aktüel kataloğu! Çok uyguna çamaşır kurutma makinesi, buz makinesi ve gıda indirimi duyuruldu

BİM'in 5-8 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarını heyecanlandırdı. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında çamaşır kurutma makinesi ve buz makinesi gibi dikkat çeken elektronik ürünler yer alıyor

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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BİM 5-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta çamaşır kurutma makinesi ve buz makinesi gibi yüksek fiyatlı ürünler cazip etiketlerle satışa çıkarken, gıda reyonlarında da dikkat çeken indirimler sunuluyor.

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🥫 GIDA ÜRÜNLERİ

Ürün Adı Fiyat
Baldo Pirinç 5 kg 350 TL
Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 g 99 TL
Tamek Domates Salçası 1500 g 95 TL
Söke Lavaş Tortilla 648 g 45 TL
Luna Margarin Klasik Kase 500 g 55 TL
Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL
Barilla Makarna Çeşitleri 35 TL
Tukaş Frenk Biber Turşu 335 g 29,50 TL
Dimes Buzz Meyve İçeceği 1L 32,50 TL
Cafe Crown Ice Kahve 16'lı 79,50 TL
Limy Aromalı İçecek 3L 39,50 TL
Avoya Mineralli Gazlı İçecek 750ml 39,50 TL
Züber Yer Fıstığı Ezmesi 315 g 175 TL
Çotonak Fındık Ezmesi 300 g 165 TL
Eti Burçak Bisküvi 50 g 14,50 TL
Kristal Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 L 42,50 TL
Ülker Probis Bisküvi 101 g 25 TL
Torku Çilekli Bisküvi 3x83 g 59 TL

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🧼 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Ürün Adı Fiyat
Bingo Toz Deterjan 10 Kg 355 TL
Bebek Bezi Ultra Paket 399 TL
Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L 139 TL
Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 79 TL
Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 L 99 TL
Peros Sıvı Deterjan 3 L 149 TL

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🍽️ MUTFAK & EV GEREÇLERİ

Ürün Adı Fiyat
Paşabahçe Servis Tabağı 299 TL
Leafy Kavanoz 1080 cc 229 TL
Leafy Kavanoz 380 cc 159 TL
Villa Saklama Kabı 239 TL
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Borcam Kek Kalıbı 159 TL
Leafy Su Şişesi 159 TL
Borcam Kapaklı Tencere 219 TL
Leafy Fırın Tepsi 259 TL
Ütü Masası 799 TL
Kelebek Kurutmalık 649 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Simplicty Krep Tava 649 TL
Simplicty Wok Tava 799 TL
Simplicty Tava 699 TL
Santoku Bıçağı 329 TL
Manuel Rondo 649 TL
Wok Tava 299 TL
Su Bardağı (Ayaklı) 169 TL
Cam Kupa 6'lı 149 TL
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 399 TL
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🔌 ELEKTRONİK & EV ALETLERİ

Ürün Adı Fiyat
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL
Senna 50'' QLED Google TV 13.490 TL
Buz Makinesi 3.490 TL
Hamur Yoğurma + Dondurma Makinesi 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
Vantilatör 16'' 949 TL
Heifer Pro Kablosuz Süpürge 4.999 TL
Arzum Ütü 899 TL
Mutfak Tartısı 239 TL
Aksiyon Kamerası 1.790 TL
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🧴 KİŞİSEL BAKIM

Ürün Adı Fiyat
Gilette Sensor Tıraş Seti 3+4 125 TL
Molped Supernight Ped 30'lu 99 TL
Molped Günlük Ped 69 TL
Sleepy Temizlik Havlusu 69,75 TL
Pantene Şampuan 625 ml 115 TL
Bade Naturel Şampuan 200 ml 199 TL
Bade Natural Saç Toniği 100 ml 199 TL
Duru Katı Sabun 1000 g 99 TL

💄 KOZMETİK

Ürün Adı Fiyat
Fondöten Fırçası + 2 Sünger 159 TL
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👕 GİYİM

Ürün Adı Fiyat
Dagi Erkek Şort Takım 459 TL
Spor Çantası 399 TL
Erkek Tişört 269 TL
Erkek Şort Takım 369 TL
Kadın Şort Takım 369 TL
Erkek Kot Şort 279 TL
Kadın Kot Kapri 279 TL
Erkek Pantolon 199 TL
Kadın Bürümcük Pantolon 199 TL

🧸 OYUNCAK

Ürün Adı Fiyat
Sticker Kitabı 239 TL
Denizaltı Oyun Seti 129 TL
Oyuncak Bebek 99 TL
Kurbağa Balık Tutma Oyunu 329 TL
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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Fotoğraflar: BİM