BİM 5-8 Ağustos 2025 aktüel kataloğu! Çok uyguna çamaşır kurutma makinesi, buz makinesi ve gıda indirimi duyuruldu

BİM 5-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta çamaşır kurutma makinesi ve buz makinesi gibi yüksek fiyatlı ürünler cazip etiketlerle satışa çıkarken, gıda reyonlarında da dikkat çeken indirimler sunuluyor.