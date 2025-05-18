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BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu duyuruldu! 20 Mayıs'tan itibaren market raflarında olacak ürünler arasında günlük gıda ürünlerinin yanı sıra teknoloji ve ulaşım tutkunlarını heyecanlandıracak fırsatlar da yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:22
BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu duyuruldu! 20 Mayıs'tan itibaren market raflarında olacak ürünler arasında günlük gıda ürünlerinin yanı sıra teknoloji ve ulaşım tutkunlarını heyecanlandıracak fırsatlar da yer alıyor.

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

🧀 20 MAYIS 2025 GIDA ÜRÜNLERİ

  • 🧂 İçim Tam Yağlı Ayran 2 Litre – 59 TL

  • 🥣 Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg – 87,50 TL

  • 🍗 Banvit Piliç Baget – 69,90 TL

  • 🌭 Namet Dana Kangal Sucuk – 199,50 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

  • 🥩 Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr – 699 TL

  • 🧈 Birma Paket Margarin 4x250 gr – 67,50 TL

  • 🍚 Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg – 175 TL

  • 🧀 Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr – 279,50 TL

  • 🧀 Anka Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 219 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

🍬 20 MAYIS 2025 ATIŞTIRMALIKLAR VE İÇECEKLER

  • 🍫 Nestle Crunch Çikolata – 84,50 TL

  • 🍪 Milka Kakao Kremalı Bisküvi – 99 TL

  • 🍫 Dido Üçlü Paket 3x35 gr – 48 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

  • 🧃 Seksüt Soğuk Kahve Çeşitleri – 35 TL

  • ☕ Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr – 124,50 TL

  • 🥤 Züber Nohut Cipsi – 39,50 TL

  • 🥔 Party Tortilla Cipsi – 19,50 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

🍝 20 MAYIS 2025 TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

  • 🫒 Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 gr – 199 TL

  • 🌾 Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg – 24,75 TL

  • 🍝 Pastavilla Makarna – 24,50 TL

  • 🌽 Tada Mısır Konservesi – 15 TL

  • 🌾 Efsane Tam Buğday Un 2 kg – 49,50 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

🪑 21 MAYIS 2025 MOBİLYA & ULAŞIM

  • 🛋️ İkili Katlanır Yataklı Koltuk – 9.990 TL

  • 🛏️ Tekli Katlanır Yataklı Koltuk – 5.990 TL

  • 🚲 Elektrikli Motorlu Bisiklet – 19.990 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

📺 23 MAYIS 2025 ELEKTRONİK ÜRÜNLER

  • 📺 Ultra HD Google TV – 21.900 TL

  • 📺 32' HD Ready TV – 4.290 TL

  • 📱 Realme C63 Cep Telefonu – 5.250 TL

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

Fotoğraflar: BİM

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

Fotoğraflar: BİM

BİM 20-21-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tatilciler, kampçılar ve bahçeciler bu fırsatları kaçırmasın

Fotoğraflar: BİM