BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu! Toz deterjan, bebek bezi, peynir ve indirimi başladı

BİM, Salı ve Cuma günleri düzenli olarak yayımladığı aktüel kataloglarla müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyor.

19 Ağustos Salı günü için hazırlanan aktüel katalogda gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok ürün satışa çıkıyor. İşte BİM raflarında yer alacak ürünlerin tam listesi...

🥛 19 AĞUSTOS SALI BİM AKTÜEL GIDA ÜRÜNLERİ

  • 🥛 Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL

  • 🥩 Sarp Et Dana Döner 500 g 235 TL

  • 🧀 Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 g 119 TL

  • 🧀 Arpacı Yöresel Peynir Çeşitleri 59,50 TL

  • 🧀 Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 525 g 169,50 TL

  • 🌭 Aytaç Piliç Sucuk 450 g 79 TL

  • 🍗 Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto 1000 g 139 TL

  • 🧀 Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 kg 349 TL

  • 🧀 Peysan Krem Peynir 2x150 g 54,50 TL

  • 🍚 Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 250 TL

  • 🐟 Dardanel Ton Balığı 79 TL

  • 🌾 Torku Bulgur Çeşitleri 32,50 TL

  • 🍝 Pastavilla Bronz Kalıp Makarna Çeşitleri 39,75 TL

  • 🌯 Chef Alberto Lavaş Tortilla 35 TL

  • 🧈 Sana Margarin Klasik Paket 4x250 g 99,75 TL

  • 🫘 Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Bakliyat Çeşitleri 29 TL

  • 🥗 Yayla Salata Toping Çeşitleri 24,50 TL

  • 🫒 Cem Siyah Zeytin 175 TL

  • 🌽 Tada Mısır Konservesi 400 g 15 TL

  • 🍅 Tukaş Sos Çeşitleri 37,50 TL

  • 🍯 Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 600 g 299 TL

🧼 19 AĞUSTOS SALI BİM AKTÜEL TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

  • 🧴 Rinso Toz Deterjan 10 KG 275 TL

  • 👶 Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 235 TL

  • 🍽️ Bingo Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 185 TL

  • 🧻 Pofu Tuvalet Kağıdı 32'li 159,50 TL

  • 🧻 Pofu Kağıt Havlu 12'li 95 TL

  • 🧽 Pafilya Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

  • 🧴 Komili Şampuan 1000 ml 85 TL

  • 🧴 Highgenic Yüzey Temizleyici 69 TL

  • 🫧 Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 55 TL

  • 🧼 Cif Lavabo Fayans Temizleyici Ovma Kremi (Sakura + Amonyak) 750+750 ml 129 TL

  • 🧽 Mr. Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 139 TL

  • 🩸 Günlük Hijyenik Ped Uzun 89 TL

  • 💄 Golden Rose Maskara 109 TL

  • 🧴 Remove Tüy Dökücü Krem Kadın 2x100 ml 89 TL

🍉 20 Ağustos Çarşamba eve teslim fırsatları

  • 🍈 Kavun Kırkağaç 15,75 TL

  • 🍉 Karpuz 7,50 TL

  • 🍉 Çekirdeksiz Karpuz 10,75 TL

  • 🍇 Çekirdeksiz Üzüm 59 TL

  • 🍇 Siyah Üzüm 69 TL

  • 🍑 Şeftali 99 TL

  • 🍑 Nektarin 99 TL

  • 🍐 Santa Maria Armut 89 TL

Fotoğraflar: BİM