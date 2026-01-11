BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var?

SALI GÜNÜ ATIŞTIRMALIK VE GIDA TAKVİYESİ ÜRÜNLERİ
Aynı gün satışa çıkacak atıştırmalık ve benzeri ürünler arasında şu seçenekler yer alıyor:
Bitkisel İçerikli Şurup 250 ml – 199 TL
Mısır Çerezi Çeşitleri – 23,50 TL
Kabuklu Yer Fıstığı 1000 g – 129 TL
Antep Fıstığı 300 g – 349 TL
Nohut Cipsi Çeşitleri – 49 TL
Üçlü Çikolata Paketi – 79 TL
Tablet Çikolata Çeşitleri – 58 TL
TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ DE SALI GÜNÜ RAFLARDA
13 Ocak Salı günü temizlik ve kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. Listede öne çıkan ürünler şöyle:
Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 L – 129 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı – 139 TL
Genel Temizlik Sıvısı 4 L – 105 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L – 94,50 TL
Lavabo ve Fayans Temizleyici – 129 TL
Köpük Çamaşır Suyu – 46,50 TL
Sıvı Sabun 3000 ml – 89 TL
Misel Makyaj Suyu 400 ml – 189 TL
Vazelin 100 ml – 139 TL