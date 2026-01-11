PODCAST CANLI YAYIN

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var?

BİM'de yeni haftaya ait aktüel ürün listeleri yayımlandı. 13-16 Ocak tarihleri arasında mağaza raflarında yer alacak ürünler belli olurken salı ve cuma günleri için ayrı ayrı hazırlanan listelerde temel gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik cihazlardan bebek ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Giriş Tarihi:
BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 1

BİM'de salı günü satışa çıkacak listede ağırlıklı olarak gıda, atıştırmalık ve temizlik ürünleri yer alırken; cuma günü ise elektronik, ev eşyası, oyuncak ve bebek ürünleri öne çıkıyor.

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 2

13 OCAK SALI GÜNÜ SATIŞA SUNULACAK TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

13 Ocak Salı günü raflarda yer alacak ürünler arasında yağ, bakliyat ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. Liste şu şekilde:

Mısır Yağı 5 L – 375 TL

Osmancık Pirinç 5 kg – 330 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L – 270 TL

Nohut 2,5 kg – 140 TL

Kırmızı Mercimek 2 kg – 82,50 TL

Domates Salçası 1650 g – 135 TL

Tam Buğday Unu 2 kg – 59,50 TL

Siyah Zeytin 1000 g – 225 TL

Üzüm Pekmezi 1000 g – 149 TL

Ton Balığı ve Mısır Seti – 149 TL

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 3

SALI GÜNÜ ATIŞTIRMALIK VE GIDA TAKVİYESİ ÜRÜNLERİ

Aynı gün satışa çıkacak atıştırmalık ve benzeri ürünler arasında şu seçenekler yer alıyor:

Bitkisel İçerikli Şurup 250 ml – 199 TL

Mısır Çerezi Çeşitleri – 23,50 TL

Kabuklu Yer Fıstığı 1000 g – 129 TL

Antep Fıstığı 300 g – 349 TL

Nohut Cipsi Çeşitleri – 49 TL

Üçlü Çikolata Paketi – 79 TL

Tablet Çikolata Çeşitleri – 58 TL

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ DE SALI GÜNÜ RAFLARDA

13 Ocak Salı günü temizlik ve kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. Listede öne çıkan ürünler şöyle:

Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 L – 129 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı – 139 TL

Genel Temizlik Sıvısı 4 L – 105 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L – 94,50 TL

Lavabo ve Fayans Temizleyici – 129 TL

Köpük Çamaşır Suyu – 46,50 TL

Sıvı Sabun 3000 ml – 89 TL

Misel Makyaj Suyu 400 ml – 189 TL

Vazelin 100 ml – 139 TL

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 4

16 OCAK CUMA GÜNÜ ELEKTRONİK VE EV ALETLERİ LİSTESİ

16 Ocak Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında elektronik ve ev aletleri dikkat çekiyor. Listede yer alan bazı ürünler şu şekilde:

65 İnç 4K HDR Televizyon – 29.500 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge – 4.990 TL

Elektrikli Süpürge – 5.490 TL

Ekmek Kızartma Makinesi – 990 TL

Doğrayıcı – 1.350 TL

Filtre Kahve Makinesi – 1.990 TL

Su Isıtıcı – 1.190 TL

Akıllı Cep Telefonu (üst segment) – 9.990 TL

Akıllı Cep Telefonu – 6.990 TL

Tablet – 4.990 TL

Kablolu Dikey Süpürge – 1.250 TL

Tüy Toplama Cihazları – 149 TL'den başlayan fiyatlarla

Oyuncu Kulaklığı – 799 TL

Oyuncu Klavyesi – 549 TL

El Konsolu – 475 TL

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 5

OYUNCAK VE EĞİTİCİ ÜRÜNLER CUMA GÜNÜ SATIŞTA

Cuma günü çocuklara yönelik oyuncak ve eğitici ürünler de listede yer alıyor:

Yürüme Arkadaşı Oyuncak – 799 TL

Sesli ve Hareketli Pelüş Oyuncak – 990 TL

Magnet Puzzle – 139 TL

Manyetik Figür Setleri – 79 TL

Eğitici Kitaplar – 109 TL

Tak-Çıkar Puzzle – 129 TL

Tablet Oyun Seti – 185 TL

Keşif Serisi Oyuncaklar – 369 TL

Bebek Yürüme Oyuncağı – 199 TL

Eğitici Akıllı Telefon Oyuncağı – 269 TL

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 6

BEBEK VE ÇOCUK TEKSTİL ÜRÜNLERİ

16 Ocak Cuma günü bebek ve çocuklara yönelik tekstil ürünleri de raflarda olacak:

Bebek İpli Yumak Setleri – 139 TL'den başlayan fiyatlarla

Tekli Bebek Body – 49 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti – 329 TL

Flanel Yastık Kılıfı – 69 TL

Lastikli Çarşaf – 199 TL

Welsoft Bebek Kundak – 349 TL

Çocuk Bere ve Eldiven Çeşitleri – 49 TL'den başlayan fiyatlarla

Pelüş Kulaklık ve Sırt Çantası – 119 TL'den başlayan fiyatlarla

Baskılı Termo Yemek Çantası – 159 TL

BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Yeni haftanın kataloğunda neler var? - 7

EV VE BEBEK GEREÇLERİ LİSTESİ

Cuma günü satışa sunulacak ev ve bebek ürünleri arasında ise şu ürünler yer alıyor:

Katlanır Çocuk Küveti – 579 TL

Katlanır Çamaşır Selesi – 329 TL

Katlanır Su Kovası – 219 TL

Bölmeli Mama Kabı – 189 TL

Bebek Basamağı – 165 TL

Bebek Banyo ve Mama Oturağı – 399 TL

Çocuk Çatal Kaşık Seti – 129 TL

Mama Takımı – 109 TL

Oyuncak ve Saklama Kutusu – 249 TL

Kaşıklı Bebek Termosu – 319 TL