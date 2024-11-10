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BİM 12-15 Kasım Aktüel Ürünler: HP Yazıcı, Elektrikli Bisiklet, Smart Drone ve TÜM İNDİRİMLER listesi

Bu hafta BİM, 12 Kasım Salı ve 15 Kasım Cuma günlerine özel aktüel kataloglarıyla tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Her iki gün için de geniş ürün seçenekleri sunan BİM, çeşitli elektronik eşyalar, mutfak ürünleri, çocuk oyuncakları ve daha birçok ürünü raflara taşıyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:51
BİM 12-15 Kasım Aktüel Ürünler: HP Yazıcı, Elektrikli Bisiklet, Smart Drone ve TÜM İNDİRİMLER listesi

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel aktüel kataloglarıyla dikkat çekiyor. Elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaklardan giyim seçeneklerine kadar birçok ürünü avantajlı fiyatlarla sunan BİM, 12 Kasım Salı ve 15 Kasım Cuma günlerinde birbirinden farklı ürünleri raflarına taşıyacak. HP Tanklı Yazıcı, Smart Drone, Elektrikli Bisiklet ve Kablosuz Şarj İstasyonu gibi ürünlerin yer aldığı bu hafta, hem teknolojik ürünler hem de ev ve gıda ihtiyaçları indirimli olarak satışa sunulacak.

BİM 12-15 Kasım Aktüel Ürünler: HP Yazıcı, Elektrikli Bisiklet, Smart Drone ve TÜM İNDİRİMLER listesi

12 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU

  • Milka Sütlü Çikolata Kaplamalı Çilek Dolgulu Çikolata 300 g 99 TL
  • Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 95 TL
  • Karina Üzümlü Ve Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL
  • Schogetten Fındıklı Beyaz Almanya Çikolatası 100 g 45 TL
BİM 12-15 Kasım Aktüel Ürünler: HP Yazıcı, Elektrikli Bisiklet, Smart Drone ve TÜM İNDİRİMLER listesi
  • Ülker Albeni Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi 170 g 29,50 TL
  • Eti Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 g 45 TL
  • Eti Maximus Sütlü Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Nuga Bar 4x36 G 34,50 TL
  • Tadelle Fındıklı Çikolatalı Gofret 4x30 g 55 TL
  • Oylum Kakao & Vanilya Aromalı Gofret 400 g 34,50 TL
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