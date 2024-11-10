BİM 12-15 Kasım Aktüel Ürünler: HP Yazıcı, Elektrikli Bisiklet, Smart Drone ve TÜM İNDİRİMLER listesi

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel aktüel kataloglarıyla dikkat çekiyor. Elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaklardan giyim seçeneklerine kadar birçok ürünü avantajlı fiyatlarla sunan BİM, 12 Kasım Salı ve 15 Kasım Cuma günlerinde birbirinden farklı ürünleri raflarına taşıyacak. HP Tanklı Yazıcı, Smart Drone, Elektrikli Bisiklet ve Kablosuz Şarj İstasyonu gibi ürünlerin yer aldığı bu hafta, hem teknolojik ürünler hem de ev ve gıda ihtiyaçları indirimli olarak satışa sunulacak.