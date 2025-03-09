BİM 11 Mart 2025 Kataloğu: Kaçırılmayacak İndirimler Duyuruldu
BİM aktüel 11-14 Mart 2025 kataloğu yayımlandı! BİM bu hafta birbirinden cazip fırsatlarla alışveriş severleri sevindirecek. Mutfak ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, bahçe malzemelerinden yapı market ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi BİM raflarında yerini alıyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 23:43Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 23:45
BİM aktüel kataloğu 11 Mart 2025 listesi belli oldu! BİM indirimleri ile bu hafta mutfaktan elektroniğe, yapı market ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok fırsat sunuyor. BİM'e bu hafta hangi ürünler gelecek?
🛏️ 14 MART 2025 TEKSTİL ÜRÜNLERİ
🛏️ Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 189 TL
🛏️ Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 149 TL
🛏️ 2'li Yastık Kılıfı – 59 TL
🛏️ Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL
🛏️ Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 199 TL
🛏️ Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 65 TL
🧺 İkili Havlu Set – 65 TL
🧶 3'lü Tanja Yumak – 89 TL
👚 Kadın Pijama Takımı – 349 TL
🥛 11 MART 2025 GIDA & SÜT ÜRÜNLERİ
🥛 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL
🥄 Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g – 99,50 TL
🍯 Kerem Ballı Kaymak 200 g – 62,50 TL
🫐 Sek Yaban Mersinli Quark 140 g – 27,50 TL
🥛 İçim %18 Yağlı Krema 200 ml – 32,50 TL
🧀 Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g – 239 TL
🍫 Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L – 39,50 TL
🍮 Puding Danette İkilim 4x70 g – 40 TL
🧀 Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g – 179 TL
🧀 Aknaz Lor Peyniri 1000 g – 59,50 TL
🧈 Güney Tereyağı 1000 g – 319 TL
🥄 Sek Labne 3x180 g – 94,50 TL
🍪 11 MART 2025 ATİŞTIRMALIKLAR & KAHVE
🍫 Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g – 89 TL
🍪 Ülker Stars XL Cookie Kurabiye – 21 TL
🍪 Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g – 42,50 TL