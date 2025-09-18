PODCAST CANLI YAYIN

Benzine zam geliyor! 20 Eylül Cumartesi’den itibaren geçerli olacak zam oranı ve şehir şehir güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. 4 Eylül'den bu yana pompa fiyatlarında değişiklik yaşanmazken, bu hafta sonu araç sahiplerini yeni bir zam bekliyor. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren 1 TL zam yapılacak.

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında zam alarmı çaldı. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, benzine 1 TL zam geliyor. Cumartesi günü pompaya yansıyacak artışla birlikte benzin fiyatlarının birçok şehirde 56 TL'yi aşması bekleniyor. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR! İŞTE ZAM ORANI VE TARİHİ

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son olarak 4 Eylül'de motorine gelen zammın ardından pompa fiyatlarında değişiklik yaşanmamıştı. Ancak sektör kaynaklarına göre bu hafta sonu itibarıyla benzine yeni bir zam geliyor.

🚗 CUMARTESİ GÜNÜ 1 TL ZAM YOLDA

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzinin litre fiyatına 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren 1 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte bazı şehirlerde benzin fiyatı 56 TL'nin üzerine çıkacak【web†source】.

📍 ŞEHİR ŞEHİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

# Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı %1 Kükürtlü Fuel Oil PO/gaz Otogaz
1 ISTANBUL (AVRUPA) 53.07 TL/LT 54.40 TL/LT 45.31 TL/LT 35.65 TL/LT 30.60 TL/LT 26.51 TL/LT
2 ISTANBUL (ANADOLU) 52.92 TL/LT 54.28 TL/LT 45.30 TL/LT 35.64 TL/LT 30.59 TL/LT 25.88 TL/LT
3 ANKARA 53.90 TL/LT 55.40 TL/LT 43.94 TL/LT 36.40 TL/LT 31.35 TL/LT 26.40 TL/LT
4 IZMIR 54.23 TL/LT 55.73 TL/LT 45.53 TL/LT 35.60 TL/LT 30.54 TL/LT 26.33 TL/LT
5 ADANA 54.78 TL/LT 56.30 TL/LT 45.21 TL/LT 37.47 TL/LT 32.41 TL/LT 26.89 TL/LT
6 ADIYAMAN 55.14 TL/LT 56.66 TL/LT 45.52 TL/LT 38.55 TL/LT 32.89 TL/LT 27.02 TL/LT
7 AFYON 55.00 TL/LT 56.51 TL/LT 44.69 TL/LT 36.40 TL/LT 31.34 TL/LT 26.40 TL/LT
8 AGRI 55.26 TL/LT 56.76 TL/LT 46.01 TL/LT 38.75 TL/LT 32.96 TL/LT 27.52 TL/LT
9 AKSARAY 54.84 TL/LT 56.36 TL/LT 44.11 TL/LT 37.09 TL/LT 32.04 TL/LT 26.19 TL/LT
10 AMASYA 54.55 TL/LT 56.04 TL/LT 44.57 TL/LT 37.09 TL/LT 32.03 TL/LT 27.02 TL/LT
11 ANTALYA 55.11 TL/LT 56.62 TL/LT 45.35 TL/LT 36.96 TL/LT 31.91 TL/LT 26.58 TL/LT
12 ARDAHAN 55.03 TL/LT 56.53 TL/LT 46.73 TL/LT 38.70 TL/LT 32.93 TL/LT 27.32 TL/LT
13 ARTVIN 54.84 TL/LT 56.34 TL/LT 45.89 TL/LT 38.65 TL/LT 32.90 TL/LT 27.82 TL/LT
14 AYDIN 54.45 TL/LT 55.95 TL/LT 45.55 TL/LT 35.75 TL/LT 30.69 TL/LT 26.47 TL/LT
15 BALIKESIR 54.54 TL/LT 56.04 TL/LT 45.47 TL/LT 35.75 TL/LT 30.70 TL/LT 25.98 TL/LT
16 BARTIN 54.27 TL/LT 55.58 TL/LT 44.71 TL/LT 36.32 TL/LT 31.26 TL/LT 25.98 TL/LT
17 BATMAN 55.22 TL/LT 56.77 TL/LT 45.90 TL/LT 38.71 TL/LT 32.94 TL/LT 27.02 TL/LT
18 BAYBURT 54.71 TL/LT 56.21 TL/LT 45.60 TL/LT 38.47 TL/LT 32.86 TL/LT 27.12 TL/LT
19 BILECIK 53.91 TL/LT 55.22 TL/LT 44.76 TL/LT 35.73 TL/LT 30.68 TL/LT 25.88 TL/LT
20 BINGOL 55.24 TL/LT 56.79 TL/LT 45.74 TL/LT 38.69 TL/LT 32.92 TL/LT 27.27 TL/LT
21 BITLIS 55.30 TL/LT 56.85 TL/LT 46.02 TL/LT 38.76 TL/LT 32.96 TL/LT 27.09 TL/LT
22 BOLU 54.02 TL/LT 55.33 TL/LT 44.57 TL/LT 35.76 TL/LT 30.70 TL/LT 26.18 TL/LT
23 BURDUR 54.96 TL/LT 56.47 TL/LT 45.29 TL/LT 36.50 TL/LT 31.44 TL/LT 26.53 TL/LT
24 BURSA 54.03 TL/LT 55.34 TL/LT 45.23 TL/LT 35.70 TL/LT 30.64 TL/LT 25.88 TL/LT
25 CANAKKALE 54.60 TL/LT 56.10 TL/LT 45.65 TL/LT 36.27 TL/LT 31.22 TL/LT 26.08 TL/LT
26 CANKIRI 54.30 TL/LT 55.81 TL/LT 43.99 TL/LT 36.42 TL/LT 31.36 TL/LT 26.58 TL/LT
27 CORUM 54.54 TL/LT 56.05 TL/LT 44.08 TL/LT 37.00 TL/LT 31.95 TL/LT 26.52 TL/LT
28 DENIZLI 54.69 TL/LT 56.19 TL/LT 45.38 TL/LT 36.28 TL/LT 31.22 TL/LT 26.25 TL/LT
29 DIYARBAKIR 55.21 TL/LT 56.76 TL/LT 45.76 TL/LT 38.69 TL/LT 32.92 TL/LT 27.14 TL/LT
30 DUZCE 53.86 TL/LT 55.17 TL/LT 44.65 TL/LT 35.69 TL/LT 30.63 TL/LT 25.98 TL/LT
31 EDIRNE 54.07 TL/LT 55.60 TL/LT 45.65 TL/LT 36.36 TL/LT 31.30 TL/LT 26.51 TL/LT
32 ELAZIG 55.35 TL/LT 56.89 TL/LT 45.53 TL/LT 38.56 TL/LT 32.89 TL/LT 26.69 TL/LT
33 ERZINCAN 54.96 TL/LT 56.46 TL/LT 45.46 TL/LT 38.47 TL/LT 32.86 TL/LT 27.12 TL/LT
34 ERZURUM 55.02 TL/LT 56.52 TL/LT 45.74 TL/LT 38.69 TL/LT 32.91 TL/LT 26.92 TL/LT
35 ESKISEHIR 54.22 TL/LT 55.53 TL/LT 44.65 TL/LT 35.85 TL/LT 30.80 TL/LT 25.98 TL/LT
36 GAZIANTEP 54.89 TL/LT 56.41 TL/LT 45.39 TL/LT 37.74 TL/LT 32.68 TL/LT 26.59 TL/LT
37 GIRESUN 54.77 TL/LT 56.27 TL/LT 45.34 TL/LT 37.48 TL/LT 32.42 TL/LT 27.02 TL/LT
38 GUMUSHANE 54.71 TL/LT 56.21 TL/LT 45.58 TL/LT 37.72 TL/LT 32.66 TL/LT 27.12 TL/LT
39 HAKKARI 55.37 TL/LT 56.92 TL/LT 47.02 TL/LT 38.92 TL/LT 33.05 TL/LT 27.45 TL/LT
40 HATAY 54.64 TL/LT 56.16 TL/LT 45.49 TL/LT 38.44 TL/LT 32.86 TL/LT 26.69 TL/LT
41 IGDIR 55.26 TL/LT 56.76 TL/LT 46.85 TL/LT 38.78 TL/LT 32.99 TL/LT 27.52 TL/LT
42 ISPARTA 54.99 TL/LT 56.50 TL/LT 45.27 TL/LT 36.50 TL/LT 31.44 TL/LT 26.48 TL/LT
43 KAHRAMANMARAS 54.90 TL/LT 56.42 TL/LT 45.27 TL/LT 37.62 TL/LT 32.57 TL/LT 26.72 TL/LT
44 KARABUK 54.28 TL/LT 55.59 TL/LT 44.59 TL/LT 36.32 TL/LT 31.26 TL/LT 25.98 TL/LT
45 KARAMAN 54.85 TL/LT 56.37 TL/LT 44.70 TL/LT 37.27 TL/LT 32.21 TL/LT 26.99 TL/LT
46 KARS 55.04 TL/LT 56.54 TL/LT 46.72 TL/LT 38.75 TL/LT 32.96 TL/LT 27.42 TL/LT
47 KASTAMONU 54.63 TL/LT 56.14 TL/LT 44.52 TL/LT 36.49 TL/LT 31.43 TL/LT 27.08 TL/LT
48 KAYSERI 54.95 TL/LT 56.47 TL/LT 44.53 TL/LT 37.23 TL/LT 32.17 TL/LT 26.29 TL/LT
49 KILIS 54.66 TL/LT 56.18 TL/LT 45.56 TL/LT 38.51 TL/LT 32.88 TL/LT 26.89 TL/LT
50 KIRIKKALE 54.19 TL/LT 55.70 TL/LT 43.84 TL/LT 36.90 TL/LT 31.84 TL/LT 26.20 TL/LT
51 KIRKLARELI 54.05 TL/LT 55.58 TL/LT 45.60 TL/LT 36.31 TL/LT 31.25 TL/LT 26.51 TL/LT
52 KIRSEHIR 54.24 TL/LT 55.75 TL/LT 43.97 TL/LT 37.03 TL/LT 31.97 TL/LT 26.30 TL/LT
53 KOCAELI 53.40 TL/LT 54.71 TL/LT 44.81 TL/LT 35.53 TL/LT 30.47 TL/LT 25.68 TL/LT
54 KONYA 54.94 TL/LT 56.46 TL/LT 44.54 TL/LT 37.10 TL/LT 32.05 TL/LT 26.39 TL/LT
55 KUTAHYA 54.85 TL/LT 56.22 TL/LT 44.76 TL/LT 36.25 TL/LT 31.20 TL/LT 26.48 TL/LT
56 MALATYA 55.13 TL/LT 56.65 TL/LT 45.38 TL/LT 37.73 TL/LT 32.68 TL/LT 27.05 TL/LT
57 MANISA 54.30 TL/LT 55.80 TL/LT 45.50 TL/LT 35.60 TL/LT 30.54 TL/LT 26.38 TL/LT
58 MARDIN 55.22 TL/LT 56.77 TL/LT 45.86 TL/LT 38.70 TL/LT 32.93 TL/LT 27.02 TL/LT
59 MERSIN 54.78 TL/LT 56.30 TL/LT 45.22 TL/LT 37.48 TL/LT 32.42 TL/LT 27.19 TL/LT
60 MUGLA 54.68 TL/LT 56.18 TL/LT 45.58 TL/LT 36.26 TL/LT 31.20 TL/LT 26.38 TL/LT
61 MUS 55.30 TL/LT 56.85 TL/LT 45.90 TL/LT 38.71 TL/LT 32.94 TL/LT 27.36 TL/LT
62 NEVSEHIR 54.85 TL/LT 56.37 TL/LT 44.11 TL/LT 37.16 TL/LT 32.11 TL/LT 26.39 TL/LT
63 NIGDE 54.78 TL/LT 56.30 TL/LT 44.59 TL/LT 37.24 TL/LT 32.18 TL/LT 26.19 TL/LT
64 ORDU 54.57 TL/LT 56.06 TL/LT 45.27 TL/LT 37.41 TL/LT 32.35 TL/LT 26.62 TL/LT
65 OSMANIYE 54.65 TL/LT 56.17 TL/LT 45.34 TL/LT 37.59 TL/LT 32.54 TL/LT 27.02 TL/LT
66 RIZE 54.70 TL/LT 56.20 TL/LT 45.65 TL/LT 38.48 TL/LT 32.87 TL/LT 27.12 TL/LT
67 SAKARYA 53.70 TL/LT 55.01 TL/LT 44.75 TL/LT 35.59 TL/LT 30.54 TL/LT 25.78 TL/LT
68 SAMSUN 54.54 TL/LT 56.03 TL/LT 44.69 TL/LT 37.18 TL/LT 32.12 TL/LT 26.62 TL/LT
69 SANLIURFA 55.12 TL/LT 56.64 TL/LT 45.70 TL/LT 38.62 TL/LT 32.90 TL/LT 26.99 TL/LT
70 SIIRT 55.26 TL/LT 56.81 TL/LT 46.00 TL/LT 38.76 TL/LT 32.96 TL/LT 27.22 TL/LT
71 SINOP 54.61 TL/LT 56.10 TL/LT 44.76 TL/LT 37.10 TL/LT 32.05 TL/LT 27.12 TL/LT
72 SIRNAK 55.31 TL/LT 56.86 TL/LT 46.80 TL/LT 38.78 TL/LT 32.98 TL/LT 27.23 TL/LT
73 SIVAS 54.89 TL/LT 56.40 TL/LT 44.74 TL/LT 37.41 TL/LT 32.36 TL/LT 26.92 TL/LT
74 TEKIRDAG 53.66 TL/LT 55.19 TL/LT 45.51 TL/LT 36.21 TL/LT 31.16 TL/LT 26.31 TL/LT
75 TOKAT 54.62 TL/LT 56.11 TL/LT 44.64 TL/LT 37.26 TL/LT 32.21 TL/LT 27.12 TL/LT
76 TRABZON 54.69 TL/LT 56.19 TL/LT 45.53 TL/LT 37.67 TL/LT 32.62 TL/LT 26.72 TL/LT
77 TUNCELI 55.24 TL/LT 56.79 TL/LT 45.65 TL/LT 38.60 TL/LT 32.89 TL/LT 27.49 TL/LT
78 USAK 54.70 TL/LT 56.20 TL/LT 45.21 TL/LT 36.25 TL/LT 31.20 TL/LT 26.47 TL/LT
79 VAN 55.32 TL/LT 56.82 TL/LT 46.91 TL/LT 38.84 TL/LT 33.01 TL/LT 26.89 TL/LT
80 YALOVA 53.66 TL/LT 54.97 TL/LT 45.26 TL/LT 35.61 TL/LT 30.56 TL/LT 25.78 TL/LT
81 YOZGAT 54.59 TL/LT 56.10 TL/LT 44.04 TL/LT 37.07 TL/LT 32.02 TL/LT 26.50 TL/LT
82 ZONGULDAK 54.22 TL/LT 55.53 TL/LT 44.68 TL/LT 36.22 TL/LT 31.16 TL/LT 26.38 TL/LT
Fotoğraflar: AA