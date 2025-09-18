|#
|Şehir
|V/Max Kurşunsuz 95
|V/Max Diesel
|Gazyağı
|Kalorifer Yakıtı
|%1 Kükürtlü Fuel Oil
|PO/gaz Otogaz
|1
|ISTANBUL (AVRUPA)
|53.07 TL/LT
|54.40 TL/LT
|45.31 TL/LT
|35.65 TL/LT
|30.60 TL/LT
|26.51 TL/LT
|2
|ISTANBUL (ANADOLU)
|52.92 TL/LT
|54.28 TL/LT
|45.30 TL/LT
|35.64 TL/LT
|30.59 TL/LT
|25.88 TL/LT
|3
|ANKARA
|53.90 TL/LT
|55.40 TL/LT
|43.94 TL/LT
|36.40 TL/LT
|31.35 TL/LT
|26.40 TL/LT
|4
|IZMIR
|54.23 TL/LT
|55.73 TL/LT
|45.53 TL/LT
|35.60 TL/LT
|30.54 TL/LT
|26.33 TL/LT
|5
|ADANA
|54.78 TL/LT
|56.30 TL/LT
|45.21 TL/LT
|37.47 TL/LT
|32.41 TL/LT
|26.89 TL/LT
|6
|ADIYAMAN
|55.14 TL/LT
|56.66 TL/LT
|45.52 TL/LT
|38.55 TL/LT
|32.89 TL/LT
|27.02 TL/LT
|7
|AFYON
|55.00 TL/LT
|56.51 TL/LT
|44.69 TL/LT
|36.40 TL/LT
|31.34 TL/LT
|26.40 TL/LT
|8
|AGRI
|55.26 TL/LT
|56.76 TL/LT
|46.01 TL/LT
|38.75 TL/LT
|32.96 TL/LT
|27.52 TL/LT
|9
|AKSARAY
|54.84 TL/LT
|56.36 TL/LT
|44.11 TL/LT
|37.09 TL/LT
|32.04 TL/LT
|26.19 TL/LT
Benzine zam geliyor! 20 Eylül Cumartesi’den itibaren geçerli olacak zam oranı ve şehir şehir güncel fiyat listesi
Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. 4 Eylül'den bu yana pompa fiyatlarında değişiklik yaşanmazken, bu hafta sonu araç sahiplerini yeni bir zam bekliyor. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren 1 TL zam yapılacak.
|10
|AMASYA
|54.55 TL/LT
|56.04 TL/LT
|44.57 TL/LT
|37.09 TL/LT
|32.03 TL/LT
|27.02 TL/LT
|11
|ANTALYA
|55.11 TL/LT
|56.62 TL/LT
|45.35 TL/LT
|36.96 TL/LT
|31.91 TL/LT
|26.58 TL/LT
|12
|ARDAHAN
|55.03 TL/LT
|56.53 TL/LT
|46.73 TL/LT
|38.70 TL/LT
|32.93 TL/LT
|27.32 TL/LT
|13
|ARTVIN
|54.84 TL/LT
|56.34 TL/LT
|45.89 TL/LT
|38.65 TL/LT
|32.90 TL/LT
|27.82 TL/LT
|14
|AYDIN
|54.45 TL/LT
|55.95 TL/LT
|45.55 TL/LT
|35.75 TL/LT
|30.69 TL/LT
|26.47 TL/LT
|15
|BALIKESIR
|54.54 TL/LT
|56.04 TL/LT
|45.47 TL/LT
|35.75 TL/LT
|30.70 TL/LT
|25.98 TL/LT
|16
|BARTIN
|54.27 TL/LT
|55.58 TL/LT
|44.71 TL/LT
|36.32 TL/LT
|31.26 TL/LT
|25.98 TL/LT
|17
|BATMAN
|55.22 TL/LT
|56.77 TL/LT
|45.90 TL/LT
|38.71 TL/LT
|32.94 TL/LT
|27.02 TL/LT
|18
|BAYBURT
|54.71 TL/LT
|56.21 TL/LT
|45.60 TL/LT
|38.47 TL/LT
|32.86 TL/LT
|27.12 TL/LT
|19
|BILECIK
|53.91 TL/LT
|55.22 TL/LT
|44.76 TL/LT
|35.73 TL/LT
|30.68 TL/LT
|25.88 TL/LT
|20
|BINGOL
|55.24 TL/LT
|56.79 TL/LT
|45.74 TL/LT
|38.69 TL/LT
|32.92 TL/LT
|27.27 TL/LT
|21
|BITLIS
|55.30 TL/LT
|56.85 TL/LT
|46.02 TL/LT
|38.76 TL/LT
|32.96 TL/LT
|27.09 TL/LT
|22
|BOLU
|54.02 TL/LT
|55.33 TL/LT
|44.57 TL/LT
|35.76 TL/LT
|30.70 TL/LT
|26.18 TL/LT
|23
|BURDUR
|54.96 TL/LT
|56.47 TL/LT
|45.29 TL/LT
|36.50 TL/LT
|31.44 TL/LT
|26.53 TL/LT
|24
|BURSA
|54.03 TL/LT
|55.34 TL/LT
|45.23 TL/LT
|35.70 TL/LT
|30.64 TL/LT
|25.88 TL/LT
|25
|CANAKKALE
|54.60 TL/LT
|56.10 TL/LT
|45.65 TL/LT
|36.27 TL/LT
|31.22 TL/LT
|26.08 TL/LT
|26
|CANKIRI
|54.30 TL/LT
|55.81 TL/LT
|43.99 TL/LT
|36.42 TL/LT
|31.36 TL/LT
|26.58 TL/LT
|27
|CORUM
|54.54 TL/LT
|56.05 TL/LT
|44.08 TL/LT
|37.00 TL/LT
|31.95 TL/LT
|26.52 TL/LT
|28
|DENIZLI
|54.69 TL/LT
|56.19 TL/LT
|45.38 TL/LT
|36.28 TL/LT
|31.22 TL/LT
|26.25 TL/LT
|29
|DIYARBAKIR
|55.21 TL/LT
|56.76 TL/LT
|45.76 TL/LT
|38.69 TL/LT
|32.92 TL/LT
|27.14 TL/LT
|30
|DUZCE
|53.86 TL/LT
|55.17 TL/LT
|44.65 TL/LT
|35.69 TL/LT
|30.63 TL/LT
|25.98 TL/LT
|31
|EDIRNE
|54.07 TL/LT
|55.60 TL/LT
|45.65 TL/LT
|36.36 TL/LT
|31.30 TL/LT
|26.51 TL/LT
|32
|ELAZIG
|55.35 TL/LT
|56.89 TL/LT
|45.53 TL/LT
|38.56 TL/LT
|32.89 TL/LT
|26.69 TL/LT
|33
|ERZINCAN
|54.96 TL/LT
|56.46 TL/LT
|45.46 TL/LT
|38.47 TL/LT
|32.86 TL/LT
|27.12 TL/LT
|34
|ERZURUM
|55.02 TL/LT
|56.52 TL/LT
|45.74 TL/LT
|38.69 TL/LT
|32.91 TL/LT
|26.92 TL/LT
|35
|ESKISEHIR
|54.22 TL/LT
|55.53 TL/LT
|44.65 TL/LT
|35.85 TL/LT
|30.80 TL/LT
|25.98 TL/LT
|36
|GAZIANTEP
|54.89 TL/LT
|56.41 TL/LT
|45.39 TL/LT
|37.74 TL/LT
|32.68 TL/LT
|26.59 TL/LT
|37
|GIRESUN
|54.77 TL/LT
|56.27 TL/LT
|45.34 TL/LT
|37.48 TL/LT
|32.42 TL/LT
|27.02 TL/LT
|38
|GUMUSHANE
|54.71 TL/LT
|56.21 TL/LT
|45.58 TL/LT
|37.72 TL/LT
|32.66 TL/LT
|27.12 TL/LT
|39
|HAKKARI
|55.37 TL/LT
|56.92 TL/LT
|47.02 TL/LT
|38.92 TL/LT
|33.05 TL/LT
|27.45 TL/LT
|40
|HATAY
|54.64 TL/LT
|56.16 TL/LT
|45.49 TL/LT
|38.44 TL/LT
|32.86 TL/LT
|26.69 TL/LT
|41
|IGDIR
|55.26 TL/LT
|56.76 TL/LT
|46.85 TL/LT
|38.78 TL/LT
|32.99 TL/LT
|27.52 TL/LT
|42
|ISPARTA
|54.99 TL/LT
|56.50 TL/LT
|45.27 TL/LT
|36.50 TL/LT
|31.44 TL/LT
|26.48 TL/LT
|43
|KAHRAMANMARAS
|54.90 TL/LT
|56.42 TL/LT
|45.27 TL/LT
|37.62 TL/LT
|32.57 TL/LT
|26.72 TL/LT
|44
|KARABUK
|54.28 TL/LT
|55.59 TL/LT
|44.59 TL/LT
|36.32 TL/LT
|31.26 TL/LT
|25.98 TL/LT
|45
|KARAMAN
|54.85 TL/LT
|56.37 TL/LT
|44.70 TL/LT
|37.27 TL/LT
|32.21 TL/LT
|26.99 TL/LT
|46
|KARS
|55.04 TL/LT
|56.54 TL/LT
|46.72 TL/LT
|38.75 TL/LT
|32.96 TL/LT
|27.42 TL/LT
|47
|KASTAMONU
|54.63 TL/LT
|56.14 TL/LT
|44.52 TL/LT
|36.49 TL/LT
|31.43 TL/LT
|27.08 TL/LT
|48
|KAYSERI
|54.95 TL/LT
|56.47 TL/LT
|44.53 TL/LT
|37.23 TL/LT
|32.17 TL/LT
|26.29 TL/LT
|49
|KILIS
|54.66 TL/LT
|56.18 TL/LT
|45.56 TL/LT
|38.51 TL/LT
|32.88 TL/LT
|26.89 TL/LT
|50
|KIRIKKALE
|54.19 TL/LT
|55.70 TL/LT
|43.84 TL/LT
|36.90 TL/LT
|31.84 TL/LT
|26.20 TL/LT
|51
|KIRKLARELI
|54.05 TL/LT
|55.58 TL/LT
|45.60 TL/LT
|36.31 TL/LT
|31.25 TL/LT
|26.51 TL/LT
|52
|KIRSEHIR
|54.24 TL/LT
|55.75 TL/LT
|43.97 TL/LT
|37.03 TL/LT
|31.97 TL/LT
|26.30 TL/LT
|53
|KOCAELI
|53.40 TL/LT
|54.71 TL/LT
|44.81 TL/LT
|35.53 TL/LT
|30.47 TL/LT
|25.68 TL/LT
|54
|KONYA
|54.94 TL/LT
|56.46 TL/LT
|44.54 TL/LT
|37.10 TL/LT
|32.05 TL/LT
|26.39 TL/LT
|55
|KUTAHYA
|54.85 TL/LT
|56.22 TL/LT
|44.76 TL/LT
|36.25 TL/LT
|31.20 TL/LT
|26.48 TL/LT
|56
|MALATYA
|55.13 TL/LT
|56.65 TL/LT
|45.38 TL/LT
|37.73 TL/LT
|32.68 TL/LT
|27.05 TL/LT
|57
|MANISA
|54.30 TL/LT
|55.80 TL/LT
|45.50 TL/LT
|35.60 TL/LT
|30.54 TL/LT
|26.38 TL/LT
|58
|MARDIN
|55.22 TL/LT
|56.77 TL/LT
|45.86 TL/LT
|38.70 TL/LT
|32.93 TL/LT
|27.02 TL/LT
|59
|MERSIN
|54.78 TL/LT
|56.30 TL/LT
|45.22 TL/LT
|37.48 TL/LT
|32.42 TL/LT
|27.19 TL/LT
|60
|MUGLA
|54.68 TL/LT
|56.18 TL/LT
|45.58 TL/LT
|36.26 TL/LT
|31.20 TL/LT
|26.38 TL/LT
|61
|MUS
|55.30 TL/LT
|56.85 TL/LT
|45.90 TL/LT
|38.71 TL/LT
|32.94 TL/LT
|27.36 TL/LT
|62
|NEVSEHIR
|54.85 TL/LT
|56.37 TL/LT
|44.11 TL/LT
|37.16 TL/LT
|32.11 TL/LT
|26.39 TL/LT
|63
|NIGDE
|54.78 TL/LT
|56.30 TL/LT
|44.59 TL/LT
|37.24 TL/LT
|32.18 TL/LT
|26.19 TL/LT
|64
|ORDU
|54.57 TL/LT
|56.06 TL/LT
|45.27 TL/LT
|37.41 TL/LT
|32.35 TL/LT
|26.62 TL/LT
|65
|OSMANIYE
|54.65 TL/LT
|56.17 TL/LT
|45.34 TL/LT
|37.59 TL/LT
|32.54 TL/LT
|27.02 TL/LT
|66
|RIZE
|54.70 TL/LT
|56.20 TL/LT
|45.65 TL/LT
|38.48 TL/LT
|32.87 TL/LT
|27.12 TL/LT
|67
|SAKARYA
|53.70 TL/LT
|55.01 TL/LT
|44.75 TL/LT
|35.59 TL/LT
|30.54 TL/LT
|25.78 TL/LT
|68
|SAMSUN
|54.54 TL/LT
|56.03 TL/LT
|44.69 TL/LT
|37.18 TL/LT
|32.12 TL/LT
|26.62 TL/LT
|69
|SANLIURFA
|55.12 TL/LT
|56.64 TL/LT
|45.70 TL/LT
|38.62 TL/LT
|32.90 TL/LT
|26.99 TL/LT
|70
|SIIRT
|55.26 TL/LT
|56.81 TL/LT
|46.00 TL/LT
|38.76 TL/LT
|32.96 TL/LT
|27.22 TL/LT
|71
|SINOP
|54.61 TL/LT
|56.10 TL/LT
|44.76 TL/LT
|37.10 TL/LT
|32.05 TL/LT
|27.12 TL/LT
|72
|SIRNAK
|55.31 TL/LT
|56.86 TL/LT
|46.80 TL/LT
|38.78 TL/LT
|32.98 TL/LT
|27.23 TL/LT
|73
|SIVAS
|54.89 TL/LT
|56.40 TL/LT
|44.74 TL/LT
|37.41 TL/LT
|32.36 TL/LT
|26.92 TL/LT
|74
|TEKIRDAG
|53.66 TL/LT
|55.19 TL/LT
|45.51 TL/LT
|36.21 TL/LT
|31.16 TL/LT
|26.31 TL/LT
|75
|TOKAT
|54.62 TL/LT
|56.11 TL/LT
|44.64 TL/LT
|37.26 TL/LT
|32.21 TL/LT
|27.12 TL/LT
|76
|TRABZON
|54.69 TL/LT
|56.19 TL/LT
|45.53 TL/LT
|37.67 TL/LT
|32.62 TL/LT
|26.72 TL/LT
|77
|TUNCELI
|55.24 TL/LT
|56.79 TL/LT
|45.65 TL/LT
|38.60 TL/LT
|32.89 TL/LT
|27.49 TL/LT
|78
|USAK
|54.70 TL/LT
|56.20 TL/LT
|45.21 TL/LT
|36.25 TL/LT
|31.20 TL/LT
|26.47 TL/LT
|79
|VAN
|55.32 TL/LT
|56.82 TL/LT
|46.91 TL/LT
|38.84 TL/LT
|33.01 TL/LT
|26.89 TL/LT
|80
|YALOVA
|53.66 TL/LT
|54.97 TL/LT
|45.26 TL/LT
|35.61 TL/LT
|30.56 TL/LT
|25.78 TL/LT
|81
|YOZGAT
|54.59 TL/LT
|56.10 TL/LT
|44.04 TL/LT
|37.07 TL/LT
|32.02 TL/LT
|26.50 TL/LT
|82
|ZONGULDAK
|54.22 TL/LT
|55.53 TL/LT
|44.68 TL/LT
|36.22 TL/LT
|31.16 TL/LT
|26.38 TL/LT