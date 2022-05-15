BENZİNE MOTORİNE ZAM geldi mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç lira oldu? 16 Mayıs güncel BP, Opet, Shell, PO güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Pazartesi günü gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL'ye, Ankara'da 22,93 TL'ye ve İzmir'de ise 22,94 TL'ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul'da 11,25 TL'ye, Ankara'da 11,47 TL'ye ve İzmir'de 11,19 TL'ye çıkacak.