BENZİNE MOTORİNE ZAM geldi mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç lira oldu? 16 Mayıs güncel BP, Opet, Shell, PO güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişmeler araç sahipleri tarafından merak araştırılıyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili bir zam daha gündeme geldi. Sosyal medyada yazılan iddialara göre, 16 Mayıs Pazartesi günü benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam bekleniyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarının yükselmesi ile akaryakıt fiyatları güncellenecek. Bu yeni fiyatların hafta başından itibaren geçerli sayılacağı ileri sürüldü. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç lira oldu? 16 Mayıs güncel BP, Opet, Shell, PO güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
15.05.2022 15:50 - Son Güncelleme: 15.05.2022 15:50
Güncel benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geleceği konuşuluyor. Araç sahipleri bu nedenle güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. İddialara göre 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü benzine ve LPG'ye zam geleceği ileri sürüldü. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç lira oldu? 16 Mayıs güncel BP, Opet, Shell, PO güncel zamlı akaryakıt fiyatları!