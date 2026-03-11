ACİL PETROL STOK SALIMI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR
Petrol piyasasında düşüşte etkili olan başlıca gelişmelerden biri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) planladığı acil durum petrol stok salımı oldu. Piyasaya sürülmesi planlanan petrol miktarının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılında gerçekleştirilen ve toplam 182 milyon varile ulaşan stok salımını aşabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, böyle bir adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların neden olduğu arz kesintilerinin bir bölümünü dengeleyebileceğini değerlendiriyor. Ancak Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması halinde küresel petrol tedarikinde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor.
PETROL PİYASALARINDA SERT DALGALANMA
Haftanın ilk günlerinde petrol fiyatlarında sert hareketler gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleriyle 114,3 dolara kadar çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın kısa sürede sona erebileceğine ilişkin açıklamaları, gün içerisinde fiyatların geri çekilmesine yol açtı.