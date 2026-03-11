HÜRMÜZ BOĞAZI TARTIŞMALARI PİYASAYI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş dün de devam etti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eşlik ettiğini öne süren ancak daha sonra silinen sosyal medya paylaşımı satış baskısını artırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD donanmasının herhangi bir tanker ya da gemiye fiilen eşlik etmediğini, ancak bunun seçenekler arasında bulunduğunu açıkladı. Leavitt ayrıca ABD ordusunun, Başkan Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak amacıyla farklı senaryolar üzerinde çalıştığını söyledi.

ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair iddialar da gündeme gelirken, bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarındaki sert düşüşün bir miktar sınırlı kaldığı görüldü.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın boğaza mayın yerleştirmesi durumunda bunun derhal kaldırılması gerektiğini belirterek aksi halde askeri sonuçların ağır olacağı uyarısında bulundu. Trump ayrıca boğazda aktif olmayan bazı mayın döşeme botlarının vurulduğunu da ifade etti.