CANLI YAYIN
Geri

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında, küresel petrol piyasasında yaşanan son düşüşün etkisi görülmeye hazırlanıyor. Petrol fiyatlarının 120 dolardan 86 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 1

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Petrolün varil fiyatının 120 dolar seviyelerinden 86 dolara kadar düşmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 2

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

NTV'de yer alan habere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzerebenzinde 3 lira, motorinde ise 4 lira 58 kuruş indirim yapılması planlanıyor.Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirimin gündeme gelmesi araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 3

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDENİYLE SINIRLI YANSIMA

Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Sistem kapsamında vergi düzenlemesi devreye girdiği için indirim miktarının büyük bölümü vergilerdeki ayarlamaya gidecek.

Bu nedenle pompa fiyatlarına yansıyacak indirim benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1 lira 15 kuruş olarak uygulanacak.

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 4

BRENT PETROL 86 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni işlem gününde 86 dolar seviyesinde işlem görürken, küresel enerji piyasalarında jeopolitik gelişmeler fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

FİYATLAR GÜN İÇİNDE YÜZDE 3'TEN FAZLA GERİLEDİ

Dün 92,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 89,44 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.25 itibarıyla Brent petrolün varili kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,27 değer kaybederek 86,51 dolar seviyesine geriledi.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 83 dolar civarında işlem gördü.

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 5

ACİL PETROL STOK SALIMI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR

Petrol piyasasında düşüşte etkili olan başlıca gelişmelerden biri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) planladığı acil durum petrol stok salımı oldu. Piyasaya sürülmesi planlanan petrol miktarının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılında gerçekleştirilen ve toplam 182 milyon varile ulaşan stok salımını aşabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, böyle bir adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların neden olduğu arz kesintilerinin bir bölümünü dengeleyebileceğini değerlendiriyor. Ancak Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması halinde küresel petrol tedarikinde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor.

PETROL PİYASALARINDA SERT DALGALANMA

Haftanın ilk günlerinde petrol fiyatlarında sert hareketler gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleriyle 114,3 dolara kadar çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın kısa sürede sona erebileceğine ilişkin açıklamaları, gün içerisinde fiyatların geri çekilmesine yol açtı.

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 6

HÜRMÜZ BOĞAZI TARTIŞMALARI PİYASAYI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş dün de devam etti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eşlik ettiğini öne süren ancak daha sonra silinen sosyal medya paylaşımı satış baskısını artırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD donanmasının herhangi bir tanker ya da gemiye fiilen eşlik etmediğini, ancak bunun seçenekler arasında bulunduğunu açıkladı. Leavitt ayrıca ABD ordusunun, Başkan Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak amacıyla farklı senaryolar üzerinde çalıştığını söyledi.

ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair iddialar da gündeme gelirken, bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarındaki sert düşüşün bir miktar sınırlı kaldığı görüldü.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın boğaza mayın yerleştirmesi durumunda bunun derhal kaldırılması gerektiğini belirterek aksi halde askeri sonuçların ağır olacağı uyarısında bulundu. Trump ayrıca boğazda aktif olmayan bazı mayın döşeme botlarının vurulduğunu da ifade etti.

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Brent petrol 86 dolara düştü - 7

ACİL PETROL STOKLARI GÜNDEMDE

IEA Başkanı Fatih Birol, ajansa üye ülkelerin kamuya ait 1,2 milyar varilin üzerinde acil durum petrol stokuna sahip olduğunu açıkladı. Buna ek olarak hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stokunun da bulunduğu belirtildi.

YAPTIRIM VE MUAFİYET KARARLARI ARZI ETKİLİYOR

Öte yandan ABD yönetimi enerji fiyatlarını dengelemek amacıyla bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımlarının kaldırıldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise küresel petrol arzının sürdürülmesi amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlandığını açıkladı.

ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rus petrol ticaretine yönelik nakliye, sigorta ve aracılık hizmetlerini kapsayan çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.