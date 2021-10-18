Belge ve imzaya gerek olmadan hızlıca çekilebilir! 3 bankadan hızlı kredi avantajı! Saniyeler içerisinde hesaplara yatırılıyor!

Belge ve imzaya gerek olmadan hızlıca çekilebilir. 3 bankadan hızlı kredi avantajı. Banka banka farklılık gösteren kampanyada başvuru yapana 100.000 TL'ye kadar hızlıca yatırılacak. Nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden birisi de anında ihtiyaç kredisi oluyor. Bankalar hızlı kredi ödemelerinde 90 güne varan ödemesiz dönem ve 36 aya kadar ödeme imkanı da sunuyor. Bazı bankalar 50.000 TL'ye kadar ödeme yaparken bazıları da 75.000 TL veriyor. İş Bankası'nda bu tutar 100.000 TL'ye kadar çıkıyor.