Beklenen açıklama geldi! Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!
Yeni dönemde emekli müşterilerine daha geniş kapsamlı hizmet vermek isteyen kamu bankaları, güncel emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarının detaylarını paylaştılar. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, 750 TL limitli emekli promosyonu kampanyasından sonra emekli müşterileri için bir yeni kampanya daha geliştirmiş olduğunu duyurdu. Bankanın ilgili hizmetine ilişkin ayrıntılar, kamuoyu ile paylaşıldı.
Ziraat Bankası'nın "Emeklinin Artısı" ismini vermiş olduğu güncel emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 40 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,69 olarak belirledi.
Vakıfbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Geçtiğimiz günlerde 68'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarına başlayan ve bu kapsamda yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemiş olduğunu duyuran kamu bankası Vakıfbank, söz konusu yeni hizmetinden emekli müşterilerinin de yararlanabileceğini bildirdi. Bankanın 125 bin TL olarak sınırlandırmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.