Beklenen açıklama geldi! Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 40.000 TL kredi fırsatı!

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, 750 TL limitli emekli promosyonu kampanyasından sonra emekli müşterileri için bir yeni kampanya daha geliştirmiş olduğunu duyurdu. Bankanın ilgili hizmetine ilişkin ayrıntılar, kamuoyu ile paylaşıldı.