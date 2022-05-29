Bayram ikramiyesiyle birlikte 2.250 TL verilecek! Maaş kartı TC kimlikle gidip alabilirsiniz! Emekliler çifte bayrama hazırlansın! Her ay en az 2500 TL maaş alan...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.250 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Banka banka emekliye sunulan fırsatları ve başvuru bilgileri kapsamlı bir şekilde haberimizde verdik.