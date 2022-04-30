📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 🔊TOKİ'den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve bugün başvurular için son gün olduğundan dolayı acele etmek gerekiyor. %10 peşin ve 180 ay vade seçeneği bütçeye uygun şekilde konut sahibi olmayı ve kiradan kurtulmayı sağlayacak. TOKİ Karaman Akçaşehir konut projelerinin ihale tarihi de belirlendi, Satış duyurusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
Bütçeye uygun fiyatla ev sahibi olmanın hayalini kuranlar, yıllarca kirada oturmaktan bıkanlar TOKİ projelerini yakından takip ediyor. Düşük fiyatla, az peşinat ve uzun vade seçenekleri ile kira öder gibi konut sahibi olmak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri ile mümkün oluyor. Karaman Akçaşehir'de yer alan 2+1 ve 3+1 satış duyurusuna göre başvuru yapacakların acele etmesi gerekiyor, bugün başvurular için son gün. %10 peşin ve 180 ay vade seçeneği dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. TOKİ Karaman Akçaşehir konut ihalesisi ne zaman gerçekleşecek?
Kura Tarihi: 16 Mayıs 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Piri Reis/Karaman Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 – 27 Mayıs 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 - 03 Haziran 2022 (Asil hak sahipleri
sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Konutlar %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.