📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 🔊TOKİ'den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Bütçeye uygun fiyatla ev sahibi olmanın hayalini kuranlar, yıllarca kirada oturmaktan bıkanlar TOKİ projelerini yakından takip ediyor. Düşük fiyatla, az peşinat ve uzun vade seçenekleri ile kira öder gibi konut sahibi olmak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri ile mümkün oluyor. Karaman Akçaşehir'de yer alan 2+1 ve 3+1 satış duyurusuna göre başvuru yapacakların acele etmesi gerekiyor, bugün başvurular için son gün. %10 peşin ve 180 ay vade seçeneği dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. TOKİ Karaman Akçaşehir konut ihalesisi ne zaman gerçekleşecek?