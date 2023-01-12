Başvuran hemen alıyor! Az önce belli oldu! Ziraat bankası 16.000 TL, Vakıfbank 18.000 TL, Halkbank 7.000 TL veriyor!

Özel bankaların müşterilerine sunduğu birçok kredi desteği bulunuyor. Bunun yanında kamu bankaları da vatandaşlara çok özel kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Bu kredi imkanları arasında Ziraat Bankası 16.000 TL, Vakıfbank 18.000 TL, Halkbank 7.000 TL seçenekleri bulunuyor. Bu bankaların kendi müşterilerine sunduğu bu nakit kredi destekleri birçok kişi için kurtarıcı nitelikte ödemeler olarak görülüyor.