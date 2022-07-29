Başvur yarın ATM'den al! Emekliye 9.000 TL'ye yakın ödeme! Maaşlara 3 yılda 1 eklenecek! Kesenin ağzı açıldı yarış kızıştı! TEB, Ziraat, Vakıfbank, Fiba...
Emekliler için promosyon fırsatları devam ediyor. Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan olanlar hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını araştırıyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Henüz promosyon almamış olanlar ise banka banka internet sitelerini ziyaret ederek teklifleri inceleniyor. Online şubeden ya da internet sitesinden tercihinizi yapmanız durumunda paranızı ATM'den derhal alabiliyorsunuz. İşte Ağustos ayı promosyon ödeme miktarı...
29.07.2022 23:52 - Son Güncelleme: 29.07.2022 23:52
Emekliler için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 650 lira ile başlıyor ve bu tutar 7.000 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 2022 Temmuz ayı bitmeden promosyon ödeme tavanı 7.000 TL'ye yükseldi. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte detaylar!
Ancak bugün itibarı ile emekli promosyonunda tavan ücret 7.000 TL oldu. Tüm emekliler tavan ödemeden yararlanacak.