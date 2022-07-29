Başvur yarın ATM'den al! Emekliye 9.000 TL'ye yakın ödeme! Maaşlara 3 yılda 1 eklenecek! Kesenin ağzı açıldı yarış kızıştı! TEB, Ziraat, Vakıfbank, Fiba...

Emekliler için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 650 lira ile başlıyor ve bu tutar 7.000 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 2022 Temmuz ayı bitmeden promosyon ödeme tavanı 7.000 TL'ye yükseldi. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte detaylar!