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Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üretildi, dünyadan talep yağıyor! Öyle bir özelliği var ki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özel bir savunma sanayi şirketi tarafından Türkiye'de ilk kez prototipi tamamlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine (sniper tüfeği) 3 ülkeden sipariş geldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "3 ülkeden sipariş verdiler, bizimle çalışmak istediler" dedi.

07.11.2019 10:05 - Son Güncelleme: 07.11.2019 10:09
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! 3 ülkeden sipariş teklifi yağdı

Kırıkkale'de AR-GE çalışmalarına 2018 yılında başlanan ve yüzde 100 yerli ve milli olarak 3 mühendis tarafından tasarlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin, prototipi tamamlandı.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! 3 ülkeden sipariş teklifi yağdı

Sniper tüfeğinin testleri tamamlandıktan sonra seri üretim için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) da hibe desteği alınacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! 3 ülkeden sipariş teklifi yağdı

AR-GE süreci devam eden sniper tüfeği, 5+1 mermi kapasitesine sahip ve 6 yivsetli namlu ile donatıldı. 6 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili bin 300 metre, azami menzili ise 3 bin 500 metre olacağı öngörülüyor.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! 3 ülkeden sipariş teklifi yağdı

Sniper tüfeğinin diğer bir özelliği ise hem sağ hem de solak atıcılar tarafından kullanılabiliyor olması.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! 3 ülkeden sipariş teklifi yağdı

"Sniper tüfeğinin en büyük özelliği dürbünüdür"
Türkiye'nin ilk yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin prototipini ürettiklerini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "Artık teknoloji ürünleri silahlar bir güç sağlamaya başladı. Sniper tüfeğinin en büyük özelliği dürbünüdür. Dürbünler çok gelişti artık hedefi daha net mesafe ölçer. Atıcının daha hızlı hedef alması, hareketli uzak mesafeli hedefleri kolay vurma, birde zaman kaybını önlemek için yarı otomatik sniper tüfeğinin Türkiye'mize kazandırmak istedik" dedi.

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