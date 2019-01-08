Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor

Başkan Erdoğan esnaftan işçiye, memurdan çiftçiye 81 milyonu sevindirdi. Enerjiden istihdama, teşviklerden, kredi borcuna kadar birçok müjde verdi. Milyonlarca kişinin kredi kartı borçları Ziraat Bankası'ndan alınacak krediyle kapatılacak Sosyal yardım alan 2.5 milyon hanenin her ay 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. 500 ve üstü sigortalı çalıştıran işyerleri için sigorta prim desteği 3 puandan 5 puana çıkacak Halkbank bu yıl 350 bin esnafa 22 milyar liralık can suyu kredisi kullandıracak.

8 Ocak 2019 Salı, 23:44:35 Güncelleme: 08:09:41
Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milyonlara müjdeler verdi. Kredi kartı borcu olanlara, sosyal yardım alanlara, esnafa, işverenlere, üreticilere müjdeler verdi. İşte Erdoğan'ın verdiği müjdeler:

Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor

● Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borcu olanların borçları tek bir banka çatısı altında toplanacak.

● Vatandaşımız, hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Daha sonra çok uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek.

Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor

● Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2.5 milyonun üzerindeki hanede her ay 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.

Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor

● 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan olan sigorta prim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz.

● Halkbank 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. 10 milyar liralık kısmını ilk çeyrekte kullandırma kararı aldık.

Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor

● Ziraat Bankası dar günlerinde çiftçiye destek olmak için farklı erteleme, yapılandırma alternatiflerini geliştirdi. Çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı uygulanarak 1 yıla kadar vadelendirme imkanı getirildi.

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