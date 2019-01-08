Başkan Erdoğan'dan 7’den 70’e müjde | Kart borcu bitiyor
Başkan Erdoğan esnaftan işçiye, memurdan çiftçiye 81 milyonu sevindirdi. Enerjiden istihdama, teşviklerden, kredi borcuna kadar birçok müjde verdi. Milyonlarca kişinin kredi kartı borçları Ziraat Bankası'ndan alınacak krediyle kapatılacak Sosyal yardım alan 2.5 milyon hanenin her ay 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. 500 ve üstü sigortalı çalıştıran işyerleri için sigorta prim desteği 3 puandan 5 puana çıkacak Halkbank bu yıl 350 bin esnafa 22 milyar liralık can suyu kredisi kullandıracak.
8 Ocak 2019 Salı, 23:44:35 Güncelleme: 08:09:41
● Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borcu olanların borçları tek bir banka çatısı altında toplanacak.
● Vatandaşımız, hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Daha sonra çok uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek.
DİĞER GALERİLER