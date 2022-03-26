Başkan Erdoğan sinyali verdi asgari ücrete ikinci zam! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı
Asgari ücrete yeni zam için Başkan Tayyip Erdoğan 'Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz' dedi, milyonlar heyecanlandı. Artış için '2'li formül gündeme geldi...
Başkan Erdoğan, Brüksel dönüşü asgari ücrete yeni zam konusundaki soruları cevaplandırırken, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğiniz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" ifadesini kullandı.
Asgari ücrete ikinci zam yolunun açılması için yasa değişikliği ile komisyonun ikinci kez toplanmasının önünün açılması gerekiyor.
Asgari ücrete yılbaşında yapılan yüzde 50.5'lik tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini, işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı.