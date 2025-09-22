PODCAST CANLI YAYIN

Bankaların Ekim öncesi 50.000 TL ve 100.000 TL ihtiyaç kredisi teklifleri

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların ihtiyaç kredisi muslukları açık olsa da faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Ekim ayına girmeden güncellenen listelere göre 50.000 TL'lik bir kredinin 36 ay sonunda toplam geri ödemesi 94.000 TL'yi aşarken, 100.000 TL kredinin maliyeti 160.000 TL'yi geçiyor. İşte ING, QNB, Garanti BBVA ve TEB başta olmak üzere bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çektiğiniz Paranın Neredeyse İki Katını Geri Ödüyorsunuz!

Ekim ayı öncesi güncellenen faiz oranları, ihtiyaç kredisinin maliyetini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bugün 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş, vade sonunda bankaya ortalama 94.000 TL geri ödeme yapıyor. Bu, anaparanın üzerine eklenen 44.000 TL'lik bir faiz yükü anlamına geliyor. Yani, bankadan aldığınız her 100 TL için yaklaşık 188 TL geri ödüyorsunuz. Bu durum, kredi kararını vermeden önce detaylı bir maliyet analizinin ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor.

Ekim ayınaz az bir süre kala ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Nakit ihtiyacını krediyle karşılamak isteyen vatandaşlar için 50.000 TL ve 100.000 TL'lik senaryolarda önde gelen bankaların sunduğu güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme maliyetleri belli oldu. İşte ING, QNB Finansbank, Garanti BBVA, TEB ve CEPTETEB'in ödeme tabloları…

50.000 TL İhtiyaç Kredisi (36 Ay Vade)

36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu ödeme planları dikkat çekiyor. En düşük faiz oranı %2,99 seviyesinde olurken, bu oranla kullanılan kredinin toplam geri ödemesi 94.000 TL'ye ulaşıyor.

50.000 TL – 36 Ay Vadeli Ödeme Tablosu:

ING – Faiz: %2,99 | Aylık Taksit: 2.603 TL | Toplam: 94.000 TL

QNB Finansbank – Faiz: %2,99 | Aylık Taksit: 2.603 TL | Toplam: 94.000 TL

Garanti BBVA – Faiz: %3,04 | Aylık Taksit: 2.627 TL | Toplam: 94.852 TL

TEB – Faiz: %3,39 | Aylık Taksit: 2.795 TL | Toplam: 100.918 TL

100.000 TL İhtiyaç Kredisi (24 Ay Vade)

Daha yüksek tutar için 100.000 TL'lik kredi seçeneklerinde vade süresi 24 ay olarak hesaplandı. Bu tabloda en düşük faiz oranı %3,24 olurken, toplam geri ödeme 161.000 TL'yi aşıyor.

100.000 TL – 24 Ay Vadeli Ödeme Tablosu:

ING – Faiz: %3,24 | Aylık Taksit: 6.702 TL | Toplam: 161.419 TL

QNB Finansbank – Faiz: %3,24 | Aylık Taksit: 6.702 TL | Toplam: 161.419 TL

TEB – Faiz: %3,39 | Aylık Taksit: 6.835 TL | Toplam: 164.611 TL

CEPTETEB – Faiz: %3,39 | Aylık Taksit: 6.835 TL | Toplam: 164.611 TL

Kredi Çekerken Altın Değerinde 3 Tavsiye

Bu yüksek maliyet ortamında kredi kullanmak zorundaysanız, zararınızı minimize etmek için şu 3 adımı mutlaka atın:

Sadece Faiz Oranına Bakmayın: Reklamlarda gördüğünüz düşük faiz oranlarına aldanmayın. Asıl bakmanız gereken yer **"toplam geri ödeme tutarı"**dır. Dosya masrafı, sigorta bedeli gibi ek maliyetler toplam ödemeyi değiştirebilir.

Tüm Bankalardan Teklif Alın: Sadece maaş müşterisi olduğunuz bankayla sınırlı kalmayın. Diğer bankaların "yeni müşteri" veya "hoş geldin" kampanyaları çok daha avantajlı olabilir. En az 3-4 farklı bankadan teklif alarak karşılaştırma yapın.

Vadeyi Mümkün Olduğunca Kısa Tutun: Vade süresi uzadıkça, aylık taksitler düşer ancak ödeyeceğiniz toplam faiz miktarı katlanarak artar. Bütçenizi zorlamayacak en kısa vadeyi seçmek, en akıllıca hamledir.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

NOT: Haberimiz bankaların resmi web sitelerinden alınan oranlarla derlenmiştir