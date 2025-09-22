Bankaların Ekim öncesi 50.000 TL ve 100.000 TL ihtiyaç kredisi teklifleri
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların ihtiyaç kredisi muslukları açık olsa da faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Ekim ayına girmeden güncellenen listelere göre 50.000 TL'lik bir kredinin 36 ay sonunda toplam geri ödemesi 94.000 TL'yi aşarken, 100.000 TL kredinin maliyeti 160.000 TL'yi geçiyor. İşte ING, QNB, Garanti BBVA ve TEB başta olmak üzere bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları.
