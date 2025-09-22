Bankaların Ekim öncesi 50.000 TL ve 100.000 TL ihtiyaç kredisi teklifleri

Çektiğiniz Paranın Neredeyse İki Katını Geri Ödüyorsunuz!

Ekim ayı öncesi güncellenen faiz oranları, ihtiyaç kredisinin maliyetini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bugün 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş, vade sonunda bankaya ortalama 94.000 TL geri ödeme yapıyor. Bu, anaparanın üzerine eklenen 44.000 TL'lik bir faiz yükü anlamına geliyor. Yani, bankadan aldığınız her 100 TL için yaklaşık 188 TL geri ödüyorsunuz. Bu durum, kredi kararını vermeden önce detaylı bir maliyet analizinin ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor.