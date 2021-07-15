Bankalardan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekenlere çok kötü haber geldi! Bankalara borcu olanlar için yeni düzenleme yapıldı
Peş peşe açıklandı. Bankalardan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekenler için flaş haber. BDDK'nın "Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan varlık yönetim şirketlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında, varlık yönetim şirketleri (VYŞ) için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Buna göre borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında yönetmelik yayımladı. Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek.
Varlık yönetim şirketlerinin; anonim şirket şeklinde kurulması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması ve ticaret unvanında "Varlık Yönetim Şirketi" ibaresinin bulunması kuruluş şartları arasında yer aldı. Yeni yönetmelikle birlikte nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermaye tutarının 20 milyon liradan az olmaması şartı, 50 milyon liradan az olmaması şeklinde değiştirildi.
Yeni yönetmeliğe göre mevcut durum itibarıyla BDDK gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.