1.000 TL ve 5000 TL anında ATM'den alabilirsiniz! Acil nakit arayanlara Akbank, İNG ve N Kolay'dan yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası!
TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bankalar kredi faiz oranlarında indirime gitmeye devam ediyor. Acil nakit sıkıntısı çekenler için %0 faiz oranları ile 5 bin TL'ye kadar anında kredi fırsatı sunan bankalara ilgi ise yoğun. Son dönemde artan fiyatlar karşısında finansman arayışı içine giren vatandaşlar için cazip fırsatlar sunan bankalar yeni yıla kadar düşük faiz uygulamalarına devam edecek gibi görünüyor. Akbank ve ING Bank'tan sıfır faiz oranları ile 5 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi sunulurken, Aktif Bank bünyesinde faaliyet gösteren N Kolay'dan ise 1.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. İşte en uygun ihtiyaç kredisi kampanyaları… Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!
Akbank'tan Faizsiz ve Masrafsız Anında 5 Bin Lira Kredi
Akbank mobil üzerinden banka müşterisi olan tüm vatandaşlar acil nakit sorunları için uygun ödeme koşullarına sahip Akbank 5 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor. %0 faiz fırsatı ile hiçbir masraf ödemeden kullandırılacak kredi ile vatandaşların kısa süreli nakit sorunları için en iyi çözüm önerileri sunuluyor.
Akbank'ın dijital kanalları üzerinden başvurularını yapan tüm vatandaşlar 12 ay vadeli olarak 5.000 TL krediyi %0 faiz oranı ile kullanabilecek.
Başvuruyu izleyen 2 gün içinde vatandaşların faizsiz anında ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Kampanya sadece Akbank Mobil ve internet şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ile kullanılabilir.
ING Bank'tan Nakit İade Fırsatıyla Faizsiz 5 Bin Lira Kredi
Turuncu Ekstra programı kapsamında ING Bank müşterileri için 1.000 TL nakit iade fırsatı sayesinde, nakit ihtiyaçları için vatandaşlara 5.000 TL kredi %0 faiz oranı ile verilecek. 5 bin liranın üzerinde ihtiyaç kredisi talepleri için ayrıca 20 bin TL'ye kadar vatandaşların düşük faiz oranları ile kredi kullandırılmasına da izin verilecek.