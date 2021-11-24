1.000 TL ve 5000 TL anında ATM'den alabilirsiniz! Acil nakit arayanlara Akbank, İNG ve N Kolay'dan yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası!

ING Bank'tan Nakit İade Fırsatıyla Faizsiz 5 Bin Lira Kredi

Turuncu Ekstra programı kapsamında ING Bank müşterileri için 1.000 TL nakit iade fırsatı sayesinde, nakit ihtiyaçları için vatandaşlara 5.000 TL kredi %0 faiz oranı ile verilecek. 5 bin liranın üzerinde ihtiyaç kredisi talepleri için ayrıca 20 bin TL'ye kadar vatandaşların düşük faiz oranları ile kredi kullandırılmasına da izin verilecek.