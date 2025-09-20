PODCAST CANLI YAYIN

Bankalar arasında promosyon yarışı! Emeklilere kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme tutarı

Eylül ayıyla birlikte bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında hareketlilik başladı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere daha yüksek rakamlar sunarak adeta rekabet yarışına girdi. Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında promosyonların detaylarını anlatarak emeklilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ödeme tutarları.

Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere farklı tutarlarda ödemeler sunarken, promosyon miktarları maaş aralığına göre değişiyor. Kalem kalem açıklanan rakamlara bakıldığında en düşük promosyon 5 bin lira seviyesinde başlarken, özel bankaların sunduğu ek ödemelerle birlikte tutar 27 bin liraya kadar çıkıyor. Peki emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYONLARINDA REKABET KIZIŞTI

🔹Kamu ve özel bankalar Eylül ayıyla birlikte promosyon yarışına girdi. Emekliler 12 bin liradan 27 bin liraya kadar değişen promosyonlardan yararlanabilecek.

PROMOSYON UYGULAMASI NASIL BAŞLADI?

🔹Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında promosyonların detaylarını tek tek anlattı.

🔹Emekliler için banka promosyonu uygulaması, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu ve özel bankalarla imzaladığı protokol kapsamında hayata geçti. O tarihten bu yana emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan çekmeyi taahhüt ederek promosyon alabiliyor.

🔹Promosyon, SGK emeklilerine ve hak sahiplerine ödeniyor. Ancak bunun için maaşın ilgili bankaya taşınması ve en az 3 yıl aynı bankadan maaş alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor.

CAYMA DURUMUNDA NE OLUYOR?

🔹Emekliler, 3 yıllık süre dolmadan bankasını değiştirebiliyor ancak o durumda kalan süreye ait promosyonu iade etmek zorunda.

🔹Örneğin bir emekli 3 yıl için 21.000 TL promosyon aldıysa ve 1. yılın sonunda bankasını değiştirmek isterse, kalan 2 yıl için aldığı 14.000 TL'yi geri ödeyerek başka bankaya geçiş yapabiliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

🔹Emekliler, promosyon için banka değişikliğini:

- E-Devlet üzerinden,

- İnternet veya mobil bankacılık üzerinden,

- Bizzat şubeye giderek yapabiliyor.

🔹Mali Müşavir Mustafa Genç, şubeye gidilmesini tavsiye ederek, "Yüz yüze görüşmek hem detayları öğrenmek hem de olası ek koşulları netleştirmek açısından önemli" dedi.

EK HİZMETLER VE ŞARTLARA DİKKAT

🔹Bankaların promosyon paketlerinde sadece nakit ödemeler değil, ek hizmetler de yer alıyor. Ancak kredi kartı, ek hesap, EFT/havale ücretsizliği gibi vaatlerin bazıları yalnızca ilk yıl geçerli olabiliyor.

🔹Mustafa Genç, "Kredi kartı aidatları 1.000 liraya kadar çıkabiliyor. Emeklilerimiz imzaladıkları sözleşmeleri dikkatle incelemeli ve diğer emeklilerle istişare ederek karar vermeli" uyarısında bulundu.

KAMU BANKALARINDA PROMOSYON TUTARLARI

Kamu bankalarının belirlediği promosyon rakamları şöyle:

◾9.990 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

◾10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

◾15.000 – 19.990 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

◾20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON TUTARLARI

Eylül ayı itibarıyla özel bankaların promosyon teklifleri dikkat çekiyor:

◾Kuveyt Türk Bankası: 15 – 20.000 TL maaş aralığı için 20.000 TL

◾DenizBank: 30 Eylül 2025'e kadar başvuru halinde 20.000 – 27.000 TL

◾İNG Bankası: 15.000 TL promosyon + ek ödemelerle 25.000 TL'ye kadar

◾TEB Bankası: 21.000 TL'ye varan promosyon

◾Garanti BBVA Bankası: 30 Eylül 2025'e kadar başvuruya 25.000 TL + 10.000 TL'ye varan bonus

◾İş Bankası: 15.000 TL promosyon + 9.000 TL ek ödeme

NOT: Emeklilere yönelik güncel promosyon tutarlarına, kamu ve özel bankaların resmi internet siteleri üzerinden detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

