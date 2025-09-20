Bankalar arasında promosyon yarışı! Emeklilere kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme tutarı
Eylül ayıyla birlikte bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında hareketlilik başladı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere daha yüksek rakamlar sunarak adeta rekabet yarışına girdi. Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında promosyonların detaylarını anlatarak emeklilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ödeme tutarları.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: