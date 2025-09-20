Bankalar arasında promosyon yarışı! Emeklilere kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme tutarı

PROMOSYON UYGULAMASI NASIL BAŞLADI?

🔹Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında promosyonların detaylarını tek tek anlattı.

🔹Emekliler için banka promosyonu uygulaması, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu ve özel bankalarla imzaladığı protokol kapsamında hayata geçti. O tarihten bu yana emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan çekmeyi taahhüt ederek promosyon alabiliyor.

🔹Promosyon, SGK emeklilerine ve hak sahiplerine ödeniyor. Ancak bunun için maaşın ilgili bankaya taşınması ve en az 3 yıl aynı bankadan maaş alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor.