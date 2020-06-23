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Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor

Bankacılıkta artık yeni bir döneme girilmeye başlanacak. Türkiye'nin önde gelen bazı bankaları bu konuda müşterilerine mesaj göndermeye başladı bile. Buna göre hesap özeti ve ekstre/dekont bilgileri artık sms ve e-posta kanalından müşterilere gönderilmeyecek. Uygulama 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayacak.

23.06.2020 17:01 - Son Güncelleme: 23.06.2020 17:01
Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor

Bankacılık sektöründe yeni bir döneme giriliyor. Buna göre banka müşterilerine iletilen, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık ile göndermesine karar verildi.

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Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor

Bankacılık sektörünün en önemli konulardan bir tanesi olarak görülen güvenlik, yeni kararla birlikte daha sağlam hale getirilecek.

Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor

Bazı bankaların müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor

Değerli Müşterimiz, 1 Temmuz 2020 itibariyle Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hesap özeti/dekont/ekstre gönderimlerini etkileyen, işlem kolaylığının yanı sıra bilgi güvenliğinin önceliklendirildiği yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir.

Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor

Kesintisiz bankacılık hizmet anlayışımız kapsamında bu süreçte herhangi bir aksama yaşanmaması için sizleri söz konusu değişiklik ile ilgili bilgilendirmek istiyoruz.

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