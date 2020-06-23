Bankacılık sektöründe önemli gelişme! 1 Temmuz'da başlıyor
Bankacılıkta artık yeni bir döneme girilmeye başlanacak. Türkiye'nin önde gelen bazı bankaları bu konuda müşterilerine mesaj göndermeye başladı bile. Buna göre hesap özeti ve ekstre/dekont bilgileri artık sms ve e-posta kanalından müşterilere gönderilmeyecek. Uygulama 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayacak.
23.06.2020 17:01
- Son Güncelleme: 23.06.2020 17:01
Değerli Müşterimiz, 1 Temmuz 2020 itibariyle Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hesap özeti/dekont/ekstre gönderimlerini etkileyen, işlem kolaylığının yanı sıra bilgi güvenliğinin önceliklendirildiği yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir.
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