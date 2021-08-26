Banka açıkladı: TC kimlik numaranızla başvurarak paranızı alabilirsiniz! 3 ay ödeme falan yok!
En çok ilgi gösterilen kredi ürünleri 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi kampanyaları oluyor. Borçlarından kaynaklı bir çıkış yolu arayan vatandaşlar gereksinim kredisi kullanıp borçlarını ötemelek istiyorlar. Bankaların kredi kampanyaları acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Banka, 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi kampanyasını duyurdu. Buna göre, gereksinim kredisi çekenler 3 ay sonra ödemeye başlıyor. 3 ay ertelemeli krediye TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgisiyle müracaat yapılıyor. Banka bütün detayları açıkladı.
İhtiyaç kredisi kampanyaları içinde 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisi kampanyaları ön plana çıktı. Her banka doğrultusundan müşterilere gereksinim kredisinde 3 ay ödeme erteleme olanağı verilmiyor. Elde edilen verilere göre Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Şekerbank müşterileri 3 ay ödemeli gereksinim kredisi kullanabiliyorlar. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;
Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.