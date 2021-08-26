Banka açıkladı: TC kimlik numaranızla başvurarak paranızı alabilirsiniz! 3 ay ödeme falan yok!

İhtiyaç kredisi kampanyaları içinde 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisi kampanyaları ön plana çıktı. Her banka doğrultusundan müşterilere gereksinim kredisinde 3 ay ödeme erteleme olanağı verilmiyor. Elde edilen verilere göre Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Şekerbank müşterileri 3 ay ödemeli gereksinim kredisi kullanabiliyorlar. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.