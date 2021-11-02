Bakanlık 6 bin 232 kamu personeli alacak! En az lise mezunu 3 bin 800 TL maaş müjdesi verildi! KPSS taban puan şartı yok! Güncel kamu ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Kasım ayına ilişkin 6 bin kişilik kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar Tarım ve Orman Bakanlığı MGM ile MEB tarafından yayınlandı. İş arayan vatandaşlar kamu personel alımları için gerekli şartları ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden güncel ilanlara ve başvuru şartları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.