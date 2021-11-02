Bakanlık 6 bin 232 kamu personeli alacak! En az lise mezunu 3 bin 800 TL maaş müjdesi verildi! KPSS taban puan şartı yok!
Kasım ayı kamu personel alımları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurumlar tarafından yayınlanan ilanlar ile başvuru şartlarına ilişkin tüm merak edilen bilgiler paylaşıldı. Son olarak 2 bakanlık tarafından toplamda 6232 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlık adaylardan en az lise mezunu olması kaydıyla KPSS şartı isteyecek olup KPSS taban puan şartı aramayacaktır. Haberimizin içerisinden güncel ilanlara ve başvuru şartları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte Kasım ayı güncel kamu personel alımları!
Bakanlık 6 bin 232 kamu personeli alacak! En az lise mezunu 3 bin 800 TL maaş müjdesi verildi! KPSS taban puan şartı yok! Güncel kamu ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Kasım ayına ilişkin 6 bin kişilik kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar Tarım ve Orman Bakanlığı MGM ile MEB tarafından yayınlandı. İş arayan vatandaşlar kamu personel alımları için gerekli şartları ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden güncel ilanlara ve başvuru şartları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
HANGİ BAKANLIKLAR ALIM YAPACAK?
Söz konusu KPSS Taban puanı olmadan alım yapacak bakanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı MGM ile Milli Eğitim Bakanlığıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni personel alımı ilanı yayınlandı. İlandaki bilgilere göre, aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımların 5.872'si aşçı ve aşçı yardımcısı olarak yapılacak. Hizmet süresi 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı MGM İlan Detayları:
Bakanlığa bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği giderebilmek için 100 kişilik kadro ile Kamu Personeli alacak. Alımlar ÖSYM tarafından yayımlanmış olan KPSS 2021 /8 tercih kılavuzu ile yapılacak. MGM 100 kişilik kadro ile 89 Mühendis Alımı ve 11 Büro personeli Alımı yapılacak. Adaylardan bu kapsamda 2020 yılı KPSS'den P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacaktır.