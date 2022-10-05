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Haberler Ekonomi Bakanlık 1250 TL nakit para verecek! e-Devlet'ten başvur PTT + ATM'den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

Bakanlık 1250 TL nakit para verecek! e-Devlet'ten başvur PTT + ATM'den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

Aile, çocuk ve fatura destekleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Ocak'ta da pek çok destek artacak. Aile Bakanlığı tarafından aile destek ödemeleri büyük ilgi görüyor. e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı Paketi sosyal yardım ödemeleri başvuruları devam ederken 850-1250 TL arasında nakit desteği yapılıyor. Peki, Aile destek ödemelerinden nasıl yararlanılır? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
05.10.2022 18:43 - Son Güncelleme: 05.10.2022 19:10
Bakanlık 1250 TL nakit para verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT + ATM’den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayana kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. Özellikle aile destek ödemeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Ödemeler 850-1250 TL aralığında veriliyor. İşte aile destek ödemelerine dair merak edilenler!

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Bakanlık 1250 TL nakit para verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT + ATM’den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?

Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

Bakanlık 1250 TL nakit para verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT + ATM’den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz.

Bakanlık 1250 TL nakit para verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT + ATM’den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

Bakanlık 1250 TL nakit para verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT + ATM’den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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