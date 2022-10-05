Bakanlık 1250 TL nakit para verecek! e-Devlet'ten başvur PTT + ATM'den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!
Aile, çocuk ve fatura destekleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Ocak'ta da pek çok destek artacak. Aile Bakanlığı tarafından aile destek ödemeleri büyük ilgi görüyor. e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı Paketi sosyal yardım ödemeleri başvuruları devam ederken 850-1250 TL arasında nakit desteği yapılıyor. Peki, Aile destek ödemelerinden nasıl yararlanılır? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayana kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. Özellikle aile destek ödemeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Ödemeler 850-1250 TL aralığında veriliyor. İşte aile destek ödemelerine dair merak edilenler!
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?
Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;
"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.
AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.