Bakanlık 1250 TL nakit para verecek! e-Devlet'ten başvur PTT + ATM'den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?

Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.