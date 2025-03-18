Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

HESAPLARA YATTI

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.